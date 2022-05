Le début d'année 2022 n'a pas été facile pour Riyad Mahrez, qui a pris part au double échec des Verts, en coupe d'Afrique des nations et en barrages qualificatifs à la Coupe du monde au Qatar. Cette expérience douloureuse a été, par la suite, dissimulée derrière un succès frappant de l'Algérien avec son club, Manchester City, en Premier League et Ligue des Champions. Riyad Mahrez allait probablement jouer sa dernière Coupe du monde. Hélas, l'Algérie a été éliminée par le Cameroun, un soir du 29 mars (1-2) et le capitaine de l'EN ne sera pas présent au Qatar. Une réalité qui procure un sentiment d'amertume pour le joueur aux 75 sélections. «Je suis évidemment très déçu de ne pas aller à la Coupe du monde avec mon pays. C'est la pire expérience de ma carrière», a-t-il confessé dans les colonnes du journal Arab News. La façon dont l'EN a été éliminée de la course ne diminue en rien cette douleur. Puisque les hommes de Belmadi ont vu leur rêve du Mondial s'envoler à 10 secondes de la fin du match. À ce sujet, l'ailier a avoué: «C'était tellement désagréable. Le scénario a été très douloureux. Mais à la fin, je dois essayer d'oublier et d'aller de l'avant et essayer d'aider mon club à réaliser des choses.» Mahrez veut mettre derrière lui le «pire» moment de sa carrière de footballeur pour aider Manchester City à réaliser le doublé. L'actuel meilleur buteur des SkyBlues de cette saison a le championnat dans sa ligne de mire, mais surtout la Coupe aux grandes oreilles (entretien réalisé avant la demi-finale d'hier face au Real, ndlr). Avec 23 buts inscrits en toutes compétitions confondues et 9 passes décisives, l'Algérien dispute sa «meilleure saison, en termes de chiffres», avant d'ajouter: «Mais je sais que j'aurais pu encore faire mieux aussi». Pour lui, l'important «c'est bien d'aider l'équipe à essayer de gagner et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que je joue». Sous contrat avec les Citizens jusqu'en juin 2023, le natif de Sarcelles devrait continuer son aventure avec Manchester City jusqu'au bout, club où il «se sent bien». L'international des Verts s'est prononcé: «Après 4 ans ici, j'ai plus d'expérience, je connais mieux mon corps, je sais tout, mes coéquipiers et le manager, donc c'est plus facile pour moi».

R. S.