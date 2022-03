La pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida est fin prête pour accueillir la rencontre de la sélection algérienne devant son homologue camerounaise, pour le compte des matchs de barrage retour de la Coupe du monde 2022 au Qatar (zone Afrique), prévue le mardi 29 mars (20h30), indique la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. «La pelouse de cette enceinte est dans un parfait état et ne montre aucune stagnation d'eau de pluie à la surface, malgré les conditions climatiques de ces derniers jours», précise la FAF. L'équipe spécialisée du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, emmenée par l'ingénieur Djelloudi Abdelkrim ainsi que le personnel de l'OPOW de Mustapha Tchaker, n'ont pas lésiné sur les efforts ni sur les moyens pour l'entretien de cette pelouse afin qu'elle soit au top le jour «J», a-t-on ajouté. Le match retour sera officié par le Gambien Bakary Gassama. Ce dernier sera assisté par l'Angolais Jerson Emiliano Dos Santos (1er assistant) et l'Egyptien Mahmoud Aboulregal (2ème assistant). Le quatrième arbitre est l'Égyptien Amin Mohamed Omar, alors que le commissaire au match est le Tunisien Boussairi Boujlel. La VAR sera dirigée par la paire allemande, composée de Marco Fritz (arbitre principal) et Christian Dingert (assistant). Le coordinateur général sera l'Égyptien Mazen Marzouk. L'officier-médecin est l'Algérien, Abdelmadjid Yacine Zerguini.