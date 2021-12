L'Algérie a fêté de la plus belle des manières le sacre de l'équipe nationale des A' en Coupe arabe des nations, samedi dernier, en finale, face à la Tunisie (2-0 AP). Les protégés de Madjid Bougherra sont arrivés, dimanche soir, à Alger, où ils ont reçu un accueil incroyable de la part de milliers de fans, sur place, pendant plusieurs heures. Dès le début de l'après-midi, en effet, hommes, femmes, enfants et même des personnes âgées se sont alignés sur le trajet du passage du cortège, pour acclamer les poulains de Madjid Bouguerra, dans une ambiance des grands jours. Bravant le froid glacial, les inconditionnels des Verts qui se sont rassemblés pour voir de près leurs idoles et les féliciter pour le parcours honorable dans cette compétition, arboraient l'emblème national et scandaient à vive voix, des chants à la gloire des Verts. Cette foule impressionnante a compliqué la tâche aux éléments de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales qui ont trouvé des difficultés immenses, à frayer un chemin au cortège. Il était 20h15 lorsque l'avion, transportant les membres de la délégation algérienne s'est posé sur l'aérodrome Houari Boumediene. Elle a été accueillie sur le tarmac de l'aéroport par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, qui était accompagné par plusieurs membres de son gouvernement, outre le Conseiller du président de la République, Abdelhafidh Allahoum. Après quelques moments partagés dans une ambiance décontractée et très conviviale, au salon d'honneur de l'aéroport, suivi de la traditionnelle prise de photos souvenirs avec les Champions arabes, le bus à impériale transportant joueurs et staffs a engagé sa sortie de l'aéroport. Il a entamé son long parcours nocturne en direction du centre de la capitale, puis l'emblématique place du 1er-Mai, après avoir traversé, accompagné par un cortège de voitures aux couleurs nationales, plusieurs quartiers comme Dar Beïda, Bab Ezzouar, El Harrach, l'avenue de l'ALN, tout au long du littoral. Comme à l'accoutumée, la liesse était à son comble où la délégation fut accueillie en héros. Si le bus transportant les «héros» a finalement réussi à avancer, les festivités, quant à elles, ont duré pendant une grosse partie de la nuit, mêlant des chants glorifiant leurs Champions à la lumière des nombreux fumigènes et feux d'artifice tirés en l'honneur des coéquipiers de Yacine Brahimi, sacré meilleur joueur du tournoi. Les joueurs ont vécu un retour fabuleux de la part du peuple algérien, 2 ans après le sacre des Fennecs de Djamel Belmadi à la CAN-2019. La foule a envahi les rues et les ruelles d'Alger dans une ambiance fougueuse et indescriptible.