Quelle saison pour Karim Benzema! Sur un nuage avec le Real Madrid, l'attaquant enchaîne, encore et encore, les grandes performances. Auteur d'un doublé contre le FC Valence (4-1), ce dimanche en Liga pour lancer son année 2022, l'international français a confirmé face au FC Barcelone (3-2, a.p.) mercredi en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Grand artisan de la qualification de la Maison Blanche au terme d'un Clasico de qualité, l'ancien Lyonnais a éclaboussé ce grand rendez-vous de son talent. Nommé homme du match, le Tricolore a été immédiatement dans le bon rythme.

Auteur d'une belle récupération sur Sergio Busquets, le capitaine madrilène a délivré la passe décisive sur l'ouverture du score de Vinicius Junior. Toujours aussi précieux par la suite dans le jeu, Benzema a également trouvé le chemin des filets pour inscrire le 2e but de son équipe, quelques minutes après une frappe sur le poteau. Un nouveau match complet pour le joueur de 34 ans dans un Clasico.

«Je ne sais pas si c'est le plus beau Clasico que j'ai joué, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup d'anxiété, de tension, parce que rien n'était joué jusqu'à la toute fin. Ça a été un match difficile, le Barça est toujours un adversaire très fort, qui garde bien le ballon. Mais on mérite la victoire. Des Clasicos, il y en a eu beaucoup, mais celui-ci a été beau», a savouré le Tricolore. Avec cette prestation, Benzema continue d'affoler les compteurs et affiche désormais 23 buts et 9 passes décisives en 26 matchs, toutes compétitions confondues.

Leader offensif de la Maison Blanche, l'avant-centre a été ainsi directement impliqué sur 51% des réalisations de son club (32/62)! Et pour ne rien gâcher, KB9 incarne aussi un véritable patron au sein du vestiaire madrilène.

«Le Real Madrid est le meilleur club du monde, mais nous devons continuer à maintenir ce niveau d'exigence et rester à ce niveau-là», a-t-il lancé dès la fin de la rencontre contre le Barça. Dimanche, lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne, contre l'Atletico Madrid ou l'Athletic Bilbao, Benzema a bien l'intention de soulever un nouveau trophée... et de faire trembler les filets.