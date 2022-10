L'ASM Oran, auteur d'un départ raté en championnat de Ligue 2 de football (Gr. Centre-Ouest), est capable de redresser la barre et relancer ses chances dans la course à l'accession parmi l'élite après huit ans d'absence de ce palier, a indiqué samedi son entraîneur. «Je discute beaucoup avec mes joueurs et je ne cesse de les encourager pour ne rien lâcher. Certes, nous avons mal démarré le championnat en raison notamment de la non-qualification de nos recrues, lors des quatre premières journées de la compétition, mais la saison est encore longue», a déclaré Hadj Merine. Ayant engagé pas moins de 13 nouveaux joueurs, parmi eux des éléments d'expérience, la direction de l'ASMO a fixé comme objectif l'accession en Ligue 1. Un défi que son entraîneur, qui a renouvelé son contrat lors de l'intersaison, a accepté de relever. «Moi aussi quand j'ai accepté de prolonger ma mission dans ce club, j'avais cette ambition de mener l'équipe vers l'élite. On s'est d'ailleurs bien préparé lors de l'intersaison. J'estime même que notre équipe n'a pas réalisé une aussi bonne préparation estivale depuis plusieurs années. Tout cela nous a motivé davantage pour espérer retrouver l'élite, sauf que la non- qualification de nos recrues dès la première journée, nous a joué un mauvais tour», a expliqué le jeune technicien. Cependant, pour Hadj Merine «rien n'est encore joué». La trêve qu'observe actuellement le championnat de la Ligue 2, qui ne reprendra que le 15 novembre prochain, tombe à point nommé pour lui afin de «remettre de l'ordre dans la maison». «Nous allons exploiter à fond cette trêve pour corriger nos lacunes en disputant le maximum de matchs amicaux pour permettre notamment aux recrues, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu dans les jambes, de gagner en compétition», a-t-il encore promis. Après six journées de compétition, l'ASMO occupe la 14e place (premier potentiel relégable) avec seulement trois points. Cette formation court toujours derrière sa première victoire de la saison après s'être contentée jusque-là de trois nuls contre trois autres défaites. Sa ligne d'attaque a inscrit trois buts, alors que sa défense en a encaissé six.