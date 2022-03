En froid avec Jorge Sampaoli à Marseille, Arkadiusz Milik ne voudrait pas poursuivre sa collaboration avec l'entraîneur argentin, la saison prochaine. Le clan de l'attaquant polonais a réalisé une mise au point. Le cas Milik est un casse-tête pour l'OM Le cas Arkadiusz Milik continue de faire couler beaucoup d'encre à Marseille. Depuis plusieurs semaines, l'attaquant polonais entretient des relations très fraîches avec Jorge Sampaoli. Il reproche à son entraîneur certains choix incohérents et une mauvaise gestion de son temps de jeu qui ne lui permet pas d'être à un rythme optimal. Conséquence, RMC annonçait lundi soir que l'avant-centre de 28 ans ne s'imaginait pas poursuivre l'aventure à l'Olympique de Marseille si l'Argentin était encore l'entraîneur la saison prochaine. Une information qui n'a pas laissé le clan Milik sans réaction. L'entourage du natif de Tychy a rapidement contacté la radio française pour faire une mise au point. «À aucun moment Milik n'a dit qu'il voulait quitter l'OM en juin à cause de désaccords avec Jorge Sampaoli», a affirmé l'un de ses représentants à RMC. Arek respecte son entraîneur et ses décisions. Dimanche, l'international polonais avait pourtant aussi regretté les nombreux changements de système. «Pour moi comme pour les autres, ce n'est pas toujours facile parce qu'on change souvent de système...», avait-il glissé. «Il a simplement expliqué qu'il fallait s'adapter à tous les systèmes. Et il était le premier à ne pas être satisfait de sa performance», a répondu son représentant. «Quand il joue, il essaye de faire le maximum, poursuit-il. Il est concentré sur sa saison et veut tout faire pour que l'OM soit en Ligue des Champions la saison prochaine, et que l'équipe fasse un bon parcours en Europa Conference League.» Si le clan Milik tente de calmer le jeu, ces propos ne sont pas forcément rassurants pour les supporters marseillais.

Son représentant précise que le Polonais n'a pas dit vouloir quitter l'OM à cause de Sampaoli, mais il ne dit pas qu'il veut rester sur la Canebière, l'été prochain. Comme il n'affirme pas non plus que l'ancien avant-centre de l'Ajax Amsterdam souhaite accompagner son équipe en Ligue des Champions.

Le dossier Milik pourrait donc bien agiter l'été provençal...