L'affaire a fait grand bruit en France et en Argentine. En convoquant Leandro Paredes et Lionel Messi pour les matchs comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 contre l'Uruguay et le Brésil, le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, avait provoqué l'ire du Paris Saint-Germain et de Leonardo. La raison? Paredes venait à peine de reprendre la course, suite à une blessure aux quadriceps de la cuisse gauche. De son côté, Messi souffrait des ischio-jambiers et de douleurs au genou. En clair, le club de la capitale n'a pas compris pourquoi Scaloni avait pris le risque de faire jouer ses deux joueurs, alors que l'Argentine n'était pas du tout menacée dans sa course à la qualification pour la Coupe du monde au Qatar. Au final, l'Albiceleste n'a pas tenu compte des doléances parisiennes et a bien utilisé Messi. La Pulga n'a joué qu'un quart d'heure, face à l'Uruguay, mais a bien disputé l'intégralité du choc face au Brésil. Pas de bobo à déclarer, mais l'ancien joueur du Barça est sorti du silence au micro de TyC Sports, pour évoquer sa condition physique. «Ça fait beaucoup de temps que je ne joue pas. Ç'a été un match avec une très forte intensité et il me manque du rythme. Je me sens bien sinon je n'aurais pas joué, même si ce n'est pas le cas, physiquement, bien entendu. J'ai été arrêté pendant un petit moment et ce n'est pas facile de jouer un match avec autant de rythme, mais par chance, je vais bien. J'espère bien terminer l'année.» Tout semble aller pour le mieux pour Messi qui ne demande qu'à retrouver du rythme. Sera-t-il pour autant présent, samedi prochain, au Parc pour affronter Nantes?