Le PSG n'a pas lâché l'affaire pour Kylian Mbappé. Selon le journal L'Équipe, plusieurs réunions ont été programmées avec sa famille, qui était récemment à Doha (Qatar), pour officiellement quelques jours de vacances. Et le Real Madrid dans tout ça? RMC Sport avance que la mère et agent de Mbappé, Fayza Lamari, a également l'intention de se rendre à Madrid cette semaine pour rencontrer les dirigeants madrilènes. Lors de cette réunion, ils discuteront des problèmes qui doivent encore être résolus entre les deux parties. Du côté des Merengue, l'optimisme règne toujours au sein de la direction qui pense que cette rencontre avec le clan Mbappé pourra être décisive dans ce dossier. «Je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres», avait confié le principal intéressé après la victoire face à Lorient début avril. Signe que toutes les options sont encore d'actualité.