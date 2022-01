Consciente du risque que représente le Covid-19 et récemment son variant, Omicron, à la fois pour la santé des joueurs et pour la compétition continentale, que 24 sélections s'apprêtent à disputer à partir du 9 janvier en cours au Cameroun, la Confédération africaine de football (CAF) organisatrice de cet événement a mis en place de nouvelles règles. Ceci, alors que les responsables camerounais ont mis, pour leur part, en place un protocole sanitaire très strict. Il y a lieu de noter qu'en Afrique, et au dernier décompte, on estime que 5 sélections africaines au minimum ont enregistré des cas de Covid chez leurs joueurs sélectionnés pour cette CAN-2021. Il s'agit de l'Algérie dont le dernier élément vient de sortir du confinement à savoir le milieu de terrain, Sofiane Bendebka, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Gambie qui a déclaré forfait justement pour son match amical contre l'Algérie.

L'annulation de cette rencontre, faut-il le rappeler, a provoqué l'ire de la Fédération algérienne de football (FAF), qui a déploré cette attitude «qui fait preuve d'un grand manque de professionnalisme et de respect vis-à-vis des parties ayant tout mis en place pour la réussite de ce match de préparation, dans un pays frère qui, à travers la Fédération qatarie de football (QFA), n'a pas hésité à apporter toute l'aide et les facilitations nécessaires». Et là, il est important de signaler que si une équipe est partiellement placée en quarantaine ou à l'isolement, le match sera maintenu à condition que «l'équipe dispose d'au moins

13 joueurs y compris le gardien».

C'est pourquoi la CAF avait annoncé l'élargissement de la liste des joueurs appelés par chaque sélection de 23 à 28 joueurs. «Afin de réduire le risque que des équipes se retrouvent avec trop peu de joueurs à disposition pour certains matchs en raison de tests positifs au Covid-19 et des mesures de quarantaine imposées en conséquence par les autorités compétentes, il a été décidé, à titre exceptionnel, de porter les effectifs à 28 joueurs pour toutes les équipes participantes», avait mentionné l'instance continentale. En cas d'impossibilité de jouer le match, la CAF peut le reprogrammer dans les 48 heures suivant la date prévue. Il est également possible de modifier le lieu de la rencontre.

Si cette reprogrammation est impossible, l'instance sanctionnera l'équipe jugée responsable de l'annulation du match d'une défaite par forfait sur le score de 0-3. Et il se trouve qu'en matière de protocole sanitaire, même l'Organisation mondiale de la santé (OMS) confirme que des pays africains ne sont pas tous au même niveau de prévention du Covid-19, pour diverses raisons... En sélections nationales, aussi bien chez celle des locaux de Madjid Bougherra ou celle «A», championne d'Afrique en titre sous Belmadi, le protocole sanitaire est très bien suivi.

Preuve en est, aucun forfait n'a été déploré pour des raisons sanitaires. Et comme les autorités camerounaises ont mis en place un protocole sanitaire très strict, aussi bien pour les joueurs et les membres de toutes les délégations que pour l'ensemble des supporters, il ne reste plus qu'à espérer que tout un chacun soit à la hauteur de sa responsabilité pour éviter une propagation de ce virus mortel sur les lieux des compétitions.