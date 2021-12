Dans un match à sens unique, la sélection algérienne A' a réussi de la meilleure des manières son baptême du feu, en Coupe arabe des nations FIFA-2021. Elle a étrillé son homologue soudanaise sur le score de (4-0), au Stade Ahmed Ben Ali, à Al Rayyan. Et tout le monde était unanime à dire que la caution aurait pu être encore plus lourde, n'étaient-ce la précipitation des joueurs algériens devant les bois soudanais, et ce but refusé à Bounedjah, pour une position de hors- jeu, après recours à la VAR. l'attaquant d'Al Sadd a réussi, malgré cela, à mettre un doublé (10', 34'), avant que Djamel Benlamri (43') et Hillel Soudani (46') ne trouvent le chemin des filets. Avec cette victoire, la machine algérienne se met déjà en marche, et son responsable technique peut pousser un grand ouf de soulagement, d'autant plus qu'il ne cessait de mettre en garde ses joueurs contre tout excès de confiance. Ayant démarré la partie tambour battant, les Verts sont revenus aux vestiaires avec un avantage conséquent de (3-0), avant le but de Soudani, dès le coup d'envoi de la seconde période. Dès lors, ils ont activé le mode «économie d'énergie», en gérant les minutes restantes, face à un adversaire, loin de constituer un foudre de guerre. Pourtant, les Soudanais ont raté un penalty, après un recours à la VAR, confirmant une faute de Benlamri. Mais M'bolhi, où c'est la première fois qu' il a été mis en danger, a su s'interposer, en stoppant net la sentence! Dans cette rencontre inaugurale pour les Verts, Bougherra a laissé Belaïli et Abdellaoui sur le banc des remplaçants, tout en alignant Mrezigue dans la zone médiane, et 2 attaquants de pointe, en l'occurrence Soudani et Bounedjah. Un coaching qui s'est avéré fructueux, au vu de la physionomie de la rencontre. Ceci, avant d'apporter quelques changements en seconde période, en donnant la chance à d'autres éléments, à l'image de Draoui, Boutmène et le plus jeune joueur du tournoi, Titraoui. Le rythme a baissé, certes, mais cela n'a nullement inquiété Bougherra, lequel se prépare pour des rencontres plus difficiles dans ce premier tour, face au Liban et à l'Egypte. Au coup de sifflet final du match d'hier, Bougherra a salué cette victoire, qui demeure «très importante» pour un début. Il reconnaît que son équipe aurait pu marquer d'autres buts.

«Nous tenterons de régler cela au fur et à mesure, surtout que les rencontres deviendront encore plus difficiles», a-t-il indiqué. Lors de la 2e journée prévue samedi, l'Algérie affrontera le Liban au stade Al-Janoub (14h00), alors que le Soudan croisera le fer avec l'Egypte, au stade Ras Abu Aboud (17h00).

Les deux 1ers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, prévus les 10 et 11 décembre.