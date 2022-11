La Ligue nationale du football amateur (LNFA) a invité les responsables des différentes chaînes de télévision nationales, intéressés par la couverture des matchs du Championnat de Ligue 2, à des rencontres individuelles au niveau de son siège social, pour débattre des voies et moyens de conclure un accord allant dans ce sens. « Ces rencontres visent à clarifier certains points, notamment ceux liés à la propriété des droits d’exploitation et à la commercialisation des droits TV des compétitions organisées par la LNFA », a détaillé l’instance dans un communiqué, diffusé mardi sur son site officiel, ajoutant qu’à travers cette initiative, elle espère « codifier des liens de partenariat profitables aux deux parties ». La LNFA compte soumettre lors de ces réunions des idées et des propositions à débattre, pour aboutir à des formules plus adaptées, et les dates des rencontres seront programmées d’un commun accord. « Des rendez-vous précis seront fixés en concertation avec le secrétaire général de la LNFA, au plus tard le 25 novembre »,

a-t-on encore annoncé de même source.