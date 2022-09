Le sélectionneur de l'Équipe nationale algérienne de

football, Djamel Belmadi, vient de dévoiler la liste de 24 joueurs en prévision du prochain stage des Verts et des rencontres amicales contre la Guinée et le Nigeria. La première rencontre face aux Guinéens est programmée pour le 23 septembre en cours, au stade Miloud Hadefi d'Oran, à partir de 20h00, alors que la seconde rencontre est prévue contre le Nigeria, le 27 septembre, toujours au niveau de la même enceinte et également à partir de 20h00. Dans cette nouvelle liste du coach Belmadi, on remarque, comme nouvelle tête qui rejoint les Verts, le milieu de terrain du CR Belouizdad, triple champion d'Algérie en titre, Houssam Eddine Mrezigue. De plus, on constate également que le coach des Verts a rappelé Nabil Bentaleb, sociétaire du club français, Angers SCO, ainsi qu'Andy Delort et Youcef Attal, tous deux de l'OGC Nice. On notera aussi que Hicham Boudaoui qui n'a pas figuré dans la liste de Belmadi en juin dernier, est également dans cette dernière liste. On se souvient que le terrain offensif de l'OGC Nice, n'avait pas été convoqué pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 face à l'Ouganda (2-0). À ce moment-là, beaucoup s'étaient interrogés sur la non-convocation de Boudaoui. Mais, par la suite, il s'est avéré que le joueur était blessé. Ce qui explique donc que son nom qui, initialement figurait dans la liste avait été barré. Andy Delort vient d'être «pardonné» par Belmadi, après sa «sanction» de ne plus figurer dans la liste des Verts, à cause de sa «bourde» d'avoir choisi de jouer avec son club, l'OGC Nice, au lieu de rejoindre la sélection algérienne, au mois de juin dernier pour ses rencontres officielles pour les éliminatoires de la CAN 2023. De son côté Youcef Attal a véritablement souffert de ses diverses blessures qui ont atteint presque la vingtaine depuis 2019.À 26 ans, et malgré toutes ses absences régulières, où on compte, au moins deux blessures par saison, Youcef Atal a la particularité de revenir, à chaque fois, plus fort, surprenant parfaitement les observateurs. Plusieurs piliers de l'Équipe nationale ne figurent pas sur la liste de la sélection, à l'image du portier Raïs M'Bolhi, Djamel Benlamri, Baghdad Bounedjah, Sofiane Bendebka ou encore Sofiane Feghouli. Les deux dernières sorties des Verts remontent à juin dernier, dans le cadre des deux premières journées des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024, ndlr) en Côte d'Ivoire. Lors du premier match, l'Algérie s'est imposée le 4 juin face à l'Ouganda (2-0) au stade du 5-Juillet d'Alger, avant de l'emporter sur le même score quatre jours plus tard à Dar Es-Salam face à la Tanzanie, pour le compte de la 2e journée (Gr.F). Les joueurs du sélectionneur national Djamel Belmadi, disputeront un ou deux matchs amicaux en novembre prochain, soit à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Pour rappel, les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2024, initialement prévues les 19 et 27 septembre, ont été reprogrammées pour les 20 et 28 mars 2023.

Liste des 24 joueurs

·Gardiens: Zeghba (Damac FC/ Arabie saoudite), Mandrea (SM Caen/ France), Oukidja (FC Metz/France).



·Défenseurs: Mandi (Villarreal/ Espagne), Bedrane (Damac FC /Arabie saoudite), Zedadka (LOSC Lille/France), Benayada (WA Casablanca (Maroc), Touba (Basaksehir FK/Turquie), Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Bensebaïni (B. Monchengladbach/ Allemagne), Atal (OGC Nice/France).

·Milieux: Zerrouki (FC Twente/ Pays-Bas), Zorgane (Charleroi/ Belgique), Boudaoui (OGC Nice/ France), Bennacer (AC Milan/ Italie), Bentaleb (Angers SCO/France), Mrezigue (CR Belouizdad/Algérie).

·Attaquants: Belaïli (Stade brestois 29/ France), Brahimi (OGC Nice/ France), Ounas (LOSC Lille/France), Amoura (FC Lugano/ Suisse), Slimani (Stade brestois 29/ France), Delors (OGC Nice/France), Mahrez (Manchester City/Angleterre).