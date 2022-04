Après deux années d'interruption à cause de la pandémie de Covid-19, l'Union arabe de football (UAFA), a annoncé le retour prochain de sa Ligue des Champions. En effet, l'instance du football arabe a bien écrit sur sa page officielle Facebook ceci: «Attendez-nous, nous sommes de retour.».

Message, court, simple, mais très important pour le bien des clubs de la région arabe. Il est important de rappeler, au passage, que la dernière édition de la Ligue des Champions arabe s'est déroulée lors de la saison 2019-2020, et avait été remportée par les Marocains de Raja Casablanca aux dépens d'Al-Ittihad d'Arabie saoudite aux TAB (4-3). Et pour ce qui plus important, il y a lieu de noter que l'Union arabe de football a décidé que la prochaine édition de la Ligue des Champions devrait connaître la participation de 38 clubs issus des continents asiatique et africain. L'instance en charge de l'organisation des compétitions à l'échelle arabe annonce qu'une réunion était prévue, hier, pour discuter des différents sujets et points relatifs à la nouvelle saison de cette compétition régionale. D'ailleurs, on évoque, d'ores et déjà, que les membres de l'Union arabe de football comptent changer le mode et l'organisation de cette Ligue des Champions arabe que l'Arabie saoudite s'apprête à organiser pour éviter les déplacements en cette période où le virus du Covid-19 est toujours d'actualité, bien qu'il ait, certes, diminué dans certaines régions du monde. À rappeler que le 21 août dernier, le Raja Casablanca s'est imposé au bout de la nuit, au terme d'un match fou contre les Saoudiens d'Al Ittihad (4-4, 4-3 tab), à Rabat, en finale de la Coupe arabe des clubs champions. Ce sacre a permis au Raja d'empocher les 6 millions de dollars promis au vainqueur! Et justement, au moment où tous les clubs algériens souffrent des problèmes financiers pour ne pas dire la majorité d'entre eux sont même endettés, cette Coupe arabe permettrait à ceux qui doivent y participer d'aller le plus loin possible pour empocher un bon pactole.

D'ici là, il faut donc attendre les prochaines heures pour avoir plus de détails sur l'organisation de cette nouvelle saison de la Coupe arabe dont les clubs participants et la manière dont ils seront désignés et ce, sans oublier également, le plus important, à savoir le tirage au sort et donc le calendrier complet de cette compétition qui revient sur la scène footballistique arabe au grand bonheur des férus du football de cette région du Monde arabe, et donc africain et asiatique. Enfin, il est utile de rappeler que le 16 juillet 2021, l'ancien président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua a été nommé vice-président d'honneur, de l'Union arabe de football (UAFA), lors des travaux de la 26e Assemblée générale de l'instance de football arabe, à Djeddah (Arabie saoudite). «L'Assemblée générale a adopté lors de sa 1ère réunion, la décision du prince Abdel-Azziz Ben Turki El-Faycal, de désigner Mohamed Raouraoua en qualité de vice-président d'honneur de l'UAFA», avait indiqué le communiqué final de l'AG publié sur son site officiel. Raouraoua avait occupé le poste de 1er vice-président de l'UAFA, durant 2 mandats consécutifs.

Il avait également présidé la très importante commission des compétitions de l'instance de football arabe chargée notamment de la gestion de la Ligue des Champions dans sa nouvelle formule.

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Amara Charaf-Eddine, accompagné de Rachid Oukali, membre du Bureau fédéral, avaient pris part à l'assemblée générale de l'Union arabe de football association.