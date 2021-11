C'est fait et c'était prévisible: les membres de l'assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF), réunis, hier, à Alger en session extraordinaire, ont adopté à la majorité le changement du système de compétition pour la saison prochaine. Un changement qui entraînera, aussi, une modification dans les modalités d'accession et de rétrogradation pour la saison en cours. En réalité, il s'agit d'un retour de la Ligue 1 professionnelle à 16 clubs. Hier, 70 membres ont dit «oui» à la proposition formulée par l'instance fédérale, alors que 5 se sont opposés. Ainsi, au terme de la saison en cours, qui se joue avec la participation de 18 formations, 4 clubs seront rétrogradés en Ligue 2 amateur. Les 2 champions des deux groupes (Centre-Est et Centre-Ouest) de cette dernière accéderont en Ligue 1. En revanche, la Ligue 2 amateur va préserver son système actuel avec 2 groupes de 16 équipes chacun. A en croire les propos du président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, qui s'est exprimé en conférence de presse, à l'issue de cette AGEx, même ce nouveau système adopté pourrait être changé plus tard, si les résultats escomptés ne sont pas atteints. «Ce changement du système de compétition va donner lieu à un championnat disputé et crédible. Ce n'était pas une priorité, certes, mais c'était inévitable», a-t-il expliqué. «Pour le nouveau système de compétition du football amateur, c'est aux membres du Bureau fédéral de l'adopter», enchaîne-t-il. Parmi les points abordés par Amara, l'attribution de la licence de clubs professionnels pour la saison prochaine. Cette fois-ci, rappelle-t-il, les critères vont changer avec les nouvelles exigences de la CAF: «L'instance continentale est intransigeante sur ce point. On ne peut donner cette licence à n'importe quel club, puisque nous risquons, le cas échéant, des sanctions qui peuvent toucher même notre Equipe nationale, ce que d'ailleurs personne ne souhaite.» Mettant encore la pression sur les clubs professionnel, l'intervenant dira: «Les subventions du ministère de la Jeunesse et des Sports et des pouvoirs publics seront destinées aux clubs amateurs, seulement. Les clubs sportifs sont gérés par des sociétés sportives par actions (SSPA) et doivent chercher des ressources d'autofinancement.»