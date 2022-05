Effet «loupe» ou réel problème de niveau? Toujours est-il que l'arbitrage de Bakary Gassama continue de faire débat en Afrique. Après la polémique XXL suscitée par ses décisions à l'occasion du barrage retour de la Coupe du monde 2022 entre l'Algérie et le Cameroun (1-2, ap), le sifflet gambien arbitrait, ce dimanche la demi-finale retour de la coupe de la Confédération entre les Orlando Pirates et Al Ahli Tripoli (0-1). Éliminés malgré leur victoire, les Libyens n'ont pas digéré l'arbitrage de Gassama qu'ils ont ironiquement désigné «homme du match» sur leur page facebook officielle. En réponse aux critiques de certains fans qui lui demandaient comment il a pu accepter de se laisser arbitrer par Gassama, le club basé à Tripoli a également publié une copie de la lettre envoyée à la Confédération africaine de football dans laquelle il demandait un changement d'arbitre. Une demande rejetée. Or, Al Ahli estime que ses craintes étaient justifiées au vu de la prestation de Gassama.