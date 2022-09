La Ligue de football professionnel (LFP) a arrêté les dates de la 4e à la 6e journées du championnat de Ligue 1 professionnel prévues entre le 16 septembre et le 1er octobre. Ainsi, la 4e journée se jouera les 16 et 17 septembre, suivie de la 5e le 24 septembre. Quant à la 6e journée elle se déroulera en deux jours, les 30 septembre et 1er octobre. Pour rappel, la 3e journée de L1 a débuté, hier, avec le déroulement de deux matchs avancés: USM Alger-JS Kabylie et CR Belouizdad- MC Oran, afin de permettre au CRB et JSK de disputer les matchs du 1er tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine de football.