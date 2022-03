La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé jeudi les dates des 21e, 22e et 23e journées du championnat de Ligue 1. Ainsi, la 21e journée se jouera les vendredi 11, samedi 12, et dimanche 13 mars, suivie une semaine plus tard par le déroulement de la 22e journée fixée aux vendredi 18 et samedi 19 mars. La 23e journée se jouera, quant à elle, les vendredi 25 et samedi 26 mars, précise la même source. Pour rappel, la 20e journée du championnat se jouera samedi, dimanche, et lundi, et sera marquée par le derby algérois entre le leader le CRB et l'un de ses poursuivants directs, le PAC.