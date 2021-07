La Ligue de football professionnel (LFP) a fixé vendredi les dates de la 35e journée du championnat de Ligue 1 et les deux matchs en retard, CR Belouizdad - JS Kabylie et USM Alger - JS Kabylie. Le match de la mise à jour de la 22e journée entre le CR Belouizdad et la JS Kabylie se déroulera le vendredi 30 juillet alors que l’autre match retard comptant pour la 26e journée entre l’USM Alger et la JS Kabylie se jouera le vendredi 6 août.

D’autre part, la 35e journée de Ligue 1 aura lieu le mardi 3 août prochain. La Ligue de football professionnel communiquera les dates des prochaines journées et des matchs retards dès qu’elle aura la réponse des pouvoirs publics concernant la date proposée de la finale de la Coupe de la ligue 2020-2021 entre la JSK et le NC Magra, a-t-elle indiqué.