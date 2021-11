La Ligue de football professionnel (LFP), a arrêté les dates des sept prochaines journées du championnat de Ligue 1, soit de la 5e jusqu'à la 11e journée de la compétition, a indiqué l'instance dirigeante sur son site officiel. Dominé par le choc ES Sétif - CR Belouizdad, la 5e journée se jouera dans son intégralité, le jeudi 25 novembre. Alors que la 6e journée est prévue les vendredi 3 et samedi 4 décembre. Quant à

la 7e journée, dominée par un certain «clasico» USM Alger-JS Kabylie, elle aura lieu les vendredi 10 et samedi 11 décembre. En revanche, la date du mardi 14 décembre est consacrée au match retard JS Saoura -JS Kabylie, comptant pour la mise à jour de la 5e journée. Par ailleurs, la LFP a programmé la 8e journée, marquée par l'affiche entre le MC Alger -ES Sétif, aux vendredi 17 et samedi 18 décembre, suivie une semaine plus tard par le déroulement de la 9e journée (vendredi 24, samedi 25 décembre). Les 10e et 11e journées se joueront dans leur intégralité, respectivement, mardi 28 décembre et samedi 1er janvier 2022.