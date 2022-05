La JS Kabylie a fait l'essentiel, hier, face au MC Alger en remportant ce duel traditionnel qui a toujours soulevé des passions. Même si la rencontre n'a pas été d'un grand niveau technique, il n'en demeure pas moins que les camarades de Boukhenchouche ont arraché les trois points (2-0), qui leur permettent d'être dans une bonne posture dans la course à la place de dauphin. Une place qui est désormais à la portée et sans grandes difficultés vu que le troisième prétendant, la JS Saoura est loin derrière. Ce qui fait que les Canaris n'ont pas beaucoup à s'inquiéter pour peu qu'ils réalisent un bon résultat lors de la prochaine journée.

Une perspective facile d'autant plus qu'ils accueillent sur le terrain à Tizi Ouzou le CS Constantine. Toutefois, gare à l'excès de confiance en soi car les Constantinois ont toujours surpris à Tizi Ouzou. Un CSC qui n'est pas dans sa bonne forme habituelle étant donné qu'il se trouve actuellement à la 10e place au classement contrairement aux années précédentes où on a connu un club très fort qui occupe toujours une bonne place dans le premier peloton. Cette saison, on a vu un club qui ne parvient pas à sortir de ce positionnement de milieu de tableau qui ne présente aucune passion ni même un objectif à atteindre par les joueurs. Aussi, cette rencontre attendue dimanche prochain au stade du 1er-Novembre est à la portée des Canaris qui ne doivent toutefois pas oublier qu'il faudra jouer pour gagner. Une victoire à leur portée surtout quand on voit les attaquants du club qui carburent depuis leur arrivée dans l'effectif à la mi-saison. En effet, Boukhenchouche et Ouattara ont apporté un grand changement dans ce compartiment qui est devenu plus efficace.

L'attaque a permis à la JSK de sortir vainqueur dans des rencontres difficiles. Cette victoire nécessaire pour assurer la deuxième place représente en effet la clé pour la Champions League africaine. Une compétition que la JSK n'a pas jouée depuis une décade. Aujourd'hui, les Canaris dont les ancêtres ont déjà remporté ce prestigieux trophée africain comptent rééditer l'exploit et remettre leur club dans son giron naturel des plus grands clubs du continent.

Une compétition que la JSK a essayé de rejoindre, depuis le temps, mais sans succès. Cette année donc, les supporters espèrent renouer avec l'ambiance de la compétition africaine et ne sont pas contre un trophée aussi prestigieux. En tout état de cause, cette deuxième place passe par une victoire face au CSC. Ce qui donne une dimension importante à cette prochaine joute qui se déroulera à Tizi Ouzou devant les supporters. Les Canaris s'y préparent déjà sous la houlette de l'entraîneur Souayaha qui ne veut laisser aucun détail sans contrôle.

La direction, elle, ne veut rien d'autre qu'une victoire comme l'a clairement dit Yarichène qui a appelé ses joueurs à remporter impérieusement les 9 points des trois prochaines rencontres.