La Confédération africaine de football (CAF) songerait à supprimer ses deux compétitions interclubs: Ligue des Champions et coupe de la Confédération africaine, pour les remplacer par la Super Ligue et la coupe d'Afrique des champions, a rapporté, ce jeudi, le site égyptien Filgoal, citant une source de l'instance continentale. L'instance footballistique africaine entend lancer la Super Ligue à compter de la saison prochaine, et aurait déjà le feu vert de la Fédération internationale (FIFA), précise la même source. «Nous espérons que la Super Ligue commencera l'année prochaine, et que la Ligue des Champions d'Afrique et la coupe de la Confédération soient annulées et remplacées par la Super Ligue et un autre tournoi intitulé la coupe des champions d'Afrique», a déclaré une source au sein de la CAF, citée par le site égyptien. Et d'ajouter: «Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a commencé à négocier les droits de sponsoring de la Super Ligue. L'objectif est de maximiser les profits et d'atteindre des récompenses financières de plus de 20 millions de dollars.» La première compétition serait constituée des 24 meilleures formations du continent avec un format de 3 poules. Les cinq premiers de chaque poule ainsi que le meilleur 3e des trois poules se qualifient pour les 8es de finale. Concernant la coupe d'Afrique des champions, les détails n'ont pas encore été communiqués. Pour rappel, le projet d'une Super Ligue en Europe, initié par des clubs connus tels que le Real Madrid et le FC Barcelone, n'a pas vu le jour, après avoir été refusé par l'Union européenne de football (UEFA).