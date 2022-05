Mardi, le comité exécutif de l'UEFA a définitivement approuvé le nouveau format de la Ligue des Champions à partir de la saison 2024-2025. Une compétition avec désormais 36 équipes et une phase de groupes remplacée par une phase initiale en mini-championnat de 8 matchs. Un projet défi par le président de l'instance européenne Aleksander Ceferin. «Ce n'est pas parce que quelque chose marche bien qu'il ne faut plus jamais rien changer. Il faut toujours essayer d'améliorer. Une petite Super Ligue? Avoir plus de clubs et plus de matchs, ce n'est pas la Super Ligue. La Super Ligue, c'est d'avoir toujours les mêmes clubs qui jouent entre eux. Les clubs français sont extrêmement intéressés par ce nouveau format», a précisé le Slovène pour le quotidien L'Équipe.