À 31 ans, l'international algérien, Riyad Mahrez, est toujours convoité par de nombreux clubs européens. En effet, un géant européen est entré dans la course pour s'attacher les services de la star algérienne. Il s'agit du club italien, la Juventus, entrée en course au contrat avec l'Algérien, attaquant de Manchester City qui doute de sa poursuite avec le club anglais, au vu de l'échec à trouver un accord pour renouveler son contrat, qui expire à l'été 2023. D'après le site Goal, la Juventus a rejoint la liste des équipes intéressées par Mahrez, avec les deux géants du football espagnol Real Madrid et Barcelone et le champion de France, le Paris Saint-Germain. Selon la même source, la Juve, dirigée par le coach Massimiliano Allegri, cherche à renforcer ses rangs et à reconstruire l'équipe, au vu des résultats désastreux qu'elle réalise cette saison, en occupant la quatrième place en Série A italienne avec 63 points. Il est à noter que Mahrez a disputé 25 matchs avec Manchester City en Premier League au cours de laquelle il a marqué 11 buts et fourni 5 passes décisives, en plus de marquer 6 autres buts et deux passes décisives en Ligue des Champions cette saison, dont la dernière a été celle face au Real Madrid, mardi soir, lors de la victoire des siens (4-3).