Quel avenir pour l'avant-centre de la Fiorentina Dusan Vlahovic (21 ans, 21 matchs et 17 buts en Série A cette saison)? Annoncé avec insistance dans le viseur d'Arsenal sur ce mercato d'hiver, l'international serbe va faire l'objet d'une offensive de la Juventus Turin d'après les informations de La Gazzetta dello Sport. Pour s'attacher les services du prodige de la Viola, la Vieille Dame compte offrir un chèque de 35 millions d'euros et l'ailier turinois Dejan Kulusevski (21 ans, 19 apparitions et 1 but en Série A cette saison). Si cette proposition peut éventuellement séduire la Fio, quid des intentions de Vlahovic? Car selon le directeur florentin Joe Barone, l'actuel meilleur buteur de la Série A n'a pas l'intention de bouger cet hiver. «Quelques équipes anglaises ont contacté le club, mais il n'y a aucun accord et il ne peut pas y en avoir un sans lui... Nous, en tout cas, sommes disponibles. (...) Les Anglais veulent Vlahovic, mais il a manifestement d'autres idées. Nous sommes prêts à négocier, mais lui et son agent ne parlent pas. Des ouvertures avec lui ou son entourage? Zéro. Et je leur ai demandé d'être clairs, mais il n'y a pas encore eu de contact», a déploré Barone pour Sky Italia. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Vlahovic a plutôt l'intention de partir l'été prochain...