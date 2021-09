La «mascarade» qu'a connue la JS Kabylie, ces derniers jours, tire à sa fin. Hier, Yazid Yarichène a obtenu la décision de justice, lui donnant gain de cause, face à Chérif Mellal, obligeant ce dernier à quitter le siège du club et remettre tous les documents. Ainsi, la justice reconnaît le nouveau conseil d'administration, présidé par Yarichène, mettant Mellal devant ses responsabilités. Après avoir récupéré ce document, le nouveau PCA a sollicité un huissier de justice et les forces de l'ordre pour exécuter cette décision, ce qui devait avoir lieu dans l'après-midi. Mais les choses ne risquent pas de s'arranger de sitôt, face au mouvement de «rébellion» de Mellal, qui s'est exprimé, une fois de plus, sur la page officielle du club, en soulevant des «anomalies» se trouvant dans ce dossier. Comme la présence de Nassim Benabderrahmane dans le registre du commerce de Yarichène, en tant que directeur général de la SSPA, alors que le concerné n'a signé aucun document. Mellal, dit-on, risque gros s'il n'exécute pas la décision de justice, lui qui peut, selon la réglementation en vigueur, introduire un recours dans les règles. En parallèle, Yarichène ne se soucie désormais plus de ce que veut ou peut faire son opposant. Le plus important, selon ses dires, est de commencer dès à présent à préparer la saison prochaine. L'équipe montée par Mellal a déjà entamé la préparation sous la houlette de l'entraîneur franco-algérien, Henry Stambouli, à Tikjda, avec la présence de plusieurs nouveaux joueurs. Le nouveau PCA veut se réunir dans un premier temps avec le coach en question, afin de tirer les choses au clair et tracer une feuille de route. Stambouli, que Yarichène veut maintenir au vu de sa réputation et son profil qui collent avec sa stratégie, doit, selon des sources, effectuer une purge au sein de l'effectif, après «un recrutement à l'emporte-pièce» de Mellal. Des joueurs seront libérés, afin de laisser la place à d'autres qui viendront renforcer l'équipe. Le premier sera déjà le gardien de but international, Azzedine Doukha, avec lequel tout est ficelé, et il ne reste que sa signature. Yarichène serait en contact avec d'autres joueurs, entre autres, Tayeb Benkhelifa (USMA) et Sid Ali Yahia Chérif (JSS). Deux éléments qui avaient déjà porté le maillot de la JSK dans un passé proche. C'est une course contre la montre que la nouvelle direction va monter.