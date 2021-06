La JS Saoura, deuxième au classement, a raté une belle occasion de réduire l'écart avec le leader, en s'inclinant, dimanche, en déplacement face au MC Alger (1-0), à l'occasion de la deuxième partie de la 25e journée du championnat de Ligue 1 de football. Le capitaine du «Doyen» Abderrahmane Hachoud, a surgi à la 18' pour offrir une précieuse victoire aux Algérois, et permettre ainsi au Mouloudia de mettre fin à une mauvaise série de six matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Le club algérois se relance dans la course au podium, avec en sus un match en moins. La JSS, dont il s'agit du deuxième revers concédé après son élimination en quarts de finale de la coupe de la Ligue face au NC Magra (2-1), compte désormais sept longueurs de retard sur le leader l'ES Sétif. À l'instar de la JSS, la JS Kabylie, fraîchement qualifiée pour la finale de la coupe de la Ligue professionnelle, n'a pas su profiter de la réception de l'US Biskra pour rejoindre le MC Oran sur le podium, en concédant le point du match nul (1-1). L'USB, dirigée sur le banc par Azzedine Aït Djoudi, confirme son réveil en championnat, en enchaînant un cinquième match sans défaite, et s'éloigne davantage de la zone rouge. Dans la capitale du Titteri, le NCM, auréolé de sa qualification en finale de la coupe de la Ligue 1, aux dépens de l'USM Alger (2-1, AP), a réalisé une belle opération en tenant en échec l'Olympique Médéa (0-0). Un point précieux pour la formation de Magra dans l'optique du maintien. En revanche, l'OM fait du surplace et aligne un quatrième match sans victoire, toutes compétitions confondues. En bas du tableau, la lanterne rouge la JSM Skikda, continue de manger son pain noir, en concédant sa troisième défaite consécutive, cette fois-ci à domicile face au WA Tlemcen (1-2), un concurrent direct pour le maintien. De son côté, la formation tlemcénienne renoue avec la victoire après quatre défaites de rang concédées en championnat, mais surtout une élimination sans gloire en demi-finale de la coupe de la Ligue professionnelle à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie (1-0). En ouverture de cette 25e journée, jeudi, le leader l'ES Sétif, a confirmé ses ambitions pour le titre, en allant s'imposer en déplacement face au Paradou AC (3-0)alors que le trio du bas de tableau: le RC Relizane, l'USM Bel Abbès et le CABB Arréridj, a relevé la tête, en l'emportant respectivement face au MC Oran (2-1), à l'ASO Chlef (2-1), et à l'AS Aïn M'lila (2-0) Deux rencontres sont reportées : CS Constantine - CR Belouizdad, fixée au 23 juin, et NA Hussein Dey - USM Alger, dont la date reste à désigner.