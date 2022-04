La JS Saoura, un des représentants algériens en coupe de la Confédération africaine de football (CAF), vient d'être éliminée de cette compétition dimanche soir en dépit d'une victoire (2-0) arrachée en déplacement à Eswatini (ex- Swaziland) face au Royal Léopards. Ironie du sort, c'est par la même équipe d'Eswatini que l'autre représentant algérien dans cette compétition, la JS Kabylie, avait été éliminé. La JSS a battu les Léopards, pour le compte de la 6e et dernière journée du groupe «B» de la phase de poules. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits d'abord par Ismail Saïdi (51e) avant que son coéquipier Oussama Bellatreche ne double la mise (52e). D'autre part, et dans l'autre match de ce groupe, les Sud-Africains d'Orlando Pirates et les Libyens d'Al-Ittihad de Tripoli (Libye) se sont neutralisés 0-0. Ainsi donc, et après le déroulement de cette 6e et dernière journée, l'équipe d'Orlando Pirates termine à la 1ère place de ce groupe «B» avec un total de 13 points, devant Al-Ittihad de Tripoli (2e avec un total de 11 points), tandis que la JS Saoura est 3e avec un total de 10 points. Quant aux Royal Léopards, ils sont 4e avec zéro point et sont éliminés. Aujourd'hui donc les deux clubs algériens engagés dans cette compétition ont été éliminés par la même formation d'Eswatini. On s'en souvient bien en effet, que le 6 février dernier, et tout comme aujourd'hui, la JS Saoura, la JS Kabylie avait, certes battu cette même équipe des Royal Léopards (2-1), sans pouvoir se qualifier pour la phase de groupes de la coupe de la CAF. Pourtant, au stade du 1er- Novembre de Tizi-Ouzou, c'est la formation Kabyle qui a ouvert le score grâce à Doumbia (4'). Puis, 13 minutes plus tard, les Royal Léopards égalisent. Et alors qu'il ne restait que 2 minutes pour la fin du temps réglementaire, l'arbitre accorde un penalty au club algérien. El Orfi le botte et double la mise pour son équipe. Mais, malgré cette victoire (2-1), la JSK n'a pas pu passer au prochain tour. La cause est très simple et s'explique par la défaite des Canaris en match aller (0-1) et le but marqué par l'équipe visiteuse, car, faut-il bien le rappeler qu'en cas d'égalité entre les antagonistes sur l'ensemble des deux rencontres, un but marqué à l'extérieur compte double. En championnat d'Algérie, les deux équipes se trouvent en haut du classement. En effet, la JS Saoura et la JS Kabylie occupent conjointement la 3e place en championnat d'Algérie de Ligue 1 avec un total de 40 points en compagnie du CS Constantine et du Paradou AC, avec un total de 40 points chacun.

Ainsi, pour les deux formations, elles doivent donc se concentrer sur le championnat d'Algérie où ils ont plus de chances de terminer champion, ou du moins, dans le haut du tableau pour participer également la saison prochaine à une compétition africaine des clubs.