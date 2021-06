La JS Saoura a publié vendredi après-midi plusieurs photos et vidéos sur sa page Facebook officielle, montrant certains de ses joueurs à terre dans les vestiaires, en soulignant qu'ils venaient d'être «agressés physiquement par des joueurs et des dirigeants du NC Magra», à la mi-temps du match ayant opposé leurs deux équipes pour le compte des quarts de finale de la coupe de la Ligue, remporté finalement par le NCM (2-1). Ces vidéos amateurs, filmées par des membres de la délégation bécharoise à l'intérieur des vestiaires, mon-trent entre autres le joueur Kaddour Oussama en train de recevoir les premiers soins au niveau de l'avant-bras gauche. Sur d'autres photos, on voit des joueurs se faire poser un bandage sur le front, au moment où certains de leurs coéquipiers se faisaient traîner par les épaules, pour regagner les vestiaires, où ils devaient recevoir les soins nécessaires. Selon la même source, cette agression s'est produite après la fin de la première mi-temps, au moment où les deux équipes s'apprêtaient à savourer leur pause-citron. À ce moment-là, le score était d'un but à zéro en faveur du NCM, qui avait ouvert la marque dès la 21', par l'intermédiaire d'Abdeslam Bouchareb. Quoique, malgré tout ce qui s'était passé à la mi-temps, la JSS a réussi à arracher l'égalisation par Belaïd Hamidi (50'), avant de fléchir devant Rachid Meghazi, à la toute dernière minute du temps réglementaire (2-1). Dans les autres rencontres de ce tour, la JS Kabylie s'est qualifiée pour les demi-finales, en battant l'US Biskra sur son propre terrain (2-0). Les Canaris avaient ouvert le score dès la 21', par l'intermédiaire de Mohamed Tubal, et c'est Arezki Hamroune qui a doublé la mise, en transformant un penalty à la 68'. Le Club du Djurdjura rejoint ainsi le NC Magra et l'USM Alger. Cette dernière a pris le meilleur sur l'O Médéa (1-0), grâce à l'unique but de Smaïl Belkacemi. En demi-finale, l'USMA se déplacera chez le NCM, alors que la JSK recevra le vainqueur du derby de l'Ouest entre le MCO et le WAT, disputé hier.

R. S.