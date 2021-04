L'ES Sétif s'est installée seule à la première place du classement général de Ligue de football, après sa victoire de jeudi à vendredi en battant la JS Kabylie (1-0), en mise à jour du calendrier, caractérisée par l'exploit de la JSM Skikda, victorieuse du MC Alger, alors que le CR Belouizdad s'est contenté d'un nul (0-0) face au NC Magra. Un but de Bekakchi à l'heure du jeu, aura permis à l'ESS de prendre la tête du classement avec 39 points, devant l'ex-coleader, la JS Saoura qui suit à trois longueurs. Cette victoire constitue pour l'Aigle Noir, un excellent ascendant psychologique avant son prochain rendez-vous sud-africain face à Orlando Pirates pour le compte de la 5e journée de la coupe de la Confédération. En revanche, la JS Kabylie qui perd du terrain sur le groupe de tête, tentera d'oublier cette défaite et se préparer comme il se doit à son difficile match face au leader du groupe B, Coton Sport du Cameroun. Les deux clubs algérois, qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions d'Afrique, le CR Belouizdad et le MC Alger, ont raté une belle opportunité de remonter au classement général. Le CRB, champion en titre, n'a pu franchir l'obstacle du NC Magra (17e - 16 pts), dans une rencontre achevée sur un score nul et vierge, alors que le MCA a encaissé un but «assassin» à la toute dernière minute signé Walid Hamidi, qui permet à son équipe sa 2e victoire de la saison.