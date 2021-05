L'ASM Oran battue, samedi, par le CRB Aïn Oussera (0-1) lors de la 17e journée de la Ligue 2, risque de perdre son fauteuil de leader du Groupe Ouest. De son côté, le CR Témouchent tenu en échec à domicile par l'US Remchi (1-1), reste accroché au peloton de tête. Dans la lutte pour le maintien, l'IRB El Kerma (16 pts) reste coincé dans la zone de relégation, malgré sa victoire dans le temps additionnel devant le SKAF Khemis (1-0), en compagnie du RCB Oued Rhiou et l'OM Arzew, derniers avec 11 points. Dans le groupe Centre, la JSM Béjaïa victorieuse en déplacement devant l'A Boussaâda (3-1), a conforté sa position en tête du classement avec 34 points, devant le RC Arba (30 pts) et le MO Béjaïa (29 pts), vainqueurs respectivement contre le RC Kouba et CRB Béni Thour sur le même score (2-1). Dans le bas du tableau, l'USM Blida reste lanterne rouge malgré sa deuxième victoire de la saison face au WR'M'sila. Le CR Béni-Thour et l'IB Lakhdaria sont toujours dans la zone rouge avec 19 points. À l'EST, l'USM Annaba a enchaîné une nouvelle victoire, en dominant le CA Batna (2-0) consolidant ainsi sa place de leader avec (35 pts), mais reste sous la menace du HB Chelghoum Laïd (33 pts), qui a étrillé le DRB Tadjenanet (6-1). L'US Chaouïa piégée à domicile par le MC Eulma (1-1), a glissé à la troisième place avec 31 points. Dans la course au maintien, l'AS Khroub, le CRBO Djellal, le DRB Tadjenanet et le MSP Batna sont e toujours en position de relégable.





Résultats

Groupe Ouest

CRB Aïn Oussera 1 - ASM Oran 0

CR Témouchent 1 - US Remchi 1

CS Ain Defla 0 - OM Arzew 0

MC Saida 2 - RCB Oued Rhiou 0

IRB El Kerma 1 - SKAF Khemis 0

MCBO Sly - JSM Tiaret (joué hier)



Groupe Centre

IB Lakhdaria 1 - WA Boufarik 1

USM Harrach 1 - ES Ben Aknoun 0

USM Blida 1 - WR M'sila 0

MO Béjaïa 2 - CR Béni-Thour 1

A Boussaâda 1 - JSM Béjaïa 3

RC Arbaâ 2 - RC Kouba 1

Groupe Est

HBC Laïd 6 - DRB Tadjenanet 1

US Chaouia 1 - MCE Eulma 1

USM Annaba 2 - CA Batna 0

AS Khroub 2 - NRB Teleghma 1

MSP Batna 1 - MO Constantine 2

CRBO Djellal 2 - USM Khenchela 1