À quelques jours seulement du rendez-vous africain de la demi-finale de la coupe de la CAF, la JS Kabylie affronte l'US Biskra pour le compte de la 25e journée du championnat de Ligue 1, à partir de 18h au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Selon le coach, Denis Lavagne, les joueurs doivent fournir encore plus d'efforts avant une mise au vert d'une semaine pour aller croiser le fer à l'équipe camerounaise de Coton Sport chez lui à Yaoundé. En fait, cette rencontre sera mise à profit par les camarades de Benbot pour rejoindre le premier peloton de la course au titre. La JSK va jouer pour arracher les trois points et terminer avec un classement qui lui permet de jouer une compétition africaine, la saison prochaine. Aussi, la confrontation sera difficile avec l'US Biskra qui reste scotchée au milieu du tableau, mais qui ne ratera pas l'occasion, si elle s'offrait, de surprendre et de retourner avec le butin qui lui permettrait de remonter dans le classement général. Aussi, pour la JSK, cette confrontation ne s'inscrit pas uniquement dans l'optique d'améliorer sa position dans la course, mais surtout pour préparer la confrontation avec le Coton Sport. Les joueurs mettront à profit cette joute pour préparer la confrontation continentale même si l'adversaire est d'un niveau différent. Une préparation physique s'avère judicieuse, d'autant plus que les Kabyles auront à jouer sur les bases de l'adversaire camerounais qui, lui, a une revanche à prendre. Par ailleurs, dans la direction du club kabyle, l'ambiance est à la préparation tous azimuts. À cet effet, une tombola est à pied d'oeuvre pour arracher un billet pour le Cameroun. Les supporters peuvent tenter leur chance en achetant un ticket. Parallèlement, le président Chérif Mellal est à pied d'oeuvre pour garantir aux Canaris les meilleures conditions. C'est ainsi que la demande de ce dernier à effectuer une mise au vert au centre de Sidi Moussa a été acceptée par la FAF. Une période qui débutera directement au retour de la JSK du Cameroun. Enfin, ce dernier, confiant en les capacités de ses joueurs et du staff technique, affirmait que la JSK est capable de remporter le titre africain malgré le calibre des adversaires qui restent sur son chemin vers le sacre. Bien que battu par deux fois durant la phase des groupes, le Coton Sport demeure un adversaire difficile d'autant plus qu'il a une revanche à prendre. Le défi est grand mais pas impossible pour les Canaris qui ont déjà réalisé l'objectif de revenir sur la scène internationale.