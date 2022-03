Les Canaris affrontent, aujourd'hui, le RC Arba pour le compte de la 22e journée du Championnat national de Ligue 1 dans une rencontre qui s'annonce très disputée dans les enjeux qu'elles comportent pour les deux clubs. Pour le club kabyle, il ne s'agit ni plus ni moins que de confirmer la tendance positive. Les camarades de Bensayah veulent en effet poursuivre la série de victoires enregistrée depuis quatre journées successive. Mais, est-ce vraiment une mission aisée devant un club qui voudra coûte que coûte améliorer son classement d'autant plus que les vents lui sont depuis quelques jours favorables. De toute manière, les conditions pour une autre victoire sont réunies, malgré la difficulté de venir à bout de l'adversaire. Les Canaris baignent dans une ambiance de loin meilleure que celle ayant prévalu durant les dernières semaines. Les problèmes financiers et les conflits au sein de la direction ont fait que les joueurs sont restés longtemps sous pression. Certains ont même été jusqu'à menacer de boycotter les matchs du championnat pour réclamer leurs salaires impayés depuis le début de saison. Les problèmes ont même influé la poursuite du club dans les compétitions, après un conflit entre les deux directions, celle de Cherif Mellal et celle menée par l'actuelle président Yazid Yarichène. Des soucis qui ont ainsi fini par impacter le rendement des joueurs qui ont de leur côté été éliminés de la seule compétition internationale qui leur restait en jeu, la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). De nombreux supporters ont même exprimé leur désespoir de voir leur club rebondir. Mais, ces dernières semaines, suite au retour de la stabilité et le règlement des questions financières, tout semble aller pour le mieux. D'ailleurs, les joueurs commencent sérieusement à reprendre la forme. Aujourd'hui, face au RC Arba, les camarades de Bensayah auront à maintenir une tendance positive mais pas sans une victoire et les 3 points du butin à arracher à l'extérieur de leurs bases. Une mission difficile face à une équipe qui veut améliorer son classement et rejoindre le premier carré si proche. Un résultat est nécessaire pour les Kabyles qui enregistrent également l'arrivée de deux bons attaquants qui ont d'ailleurs marqué des buts durant la précédente rencontre face au NAHD. Le renforcement de ce compartiment donne de bons résultats, car durant la première phase du championnat et la compétition africaine, la JSK a brillé par l'absence d'une attaque capable d'aller au bout de l'effort. Un effet du milieu de terrain qui s'évaporait généralement dans les pieds des attaquants manquant d'expérience et de technique. Enfin, il convient de noter que les Canaris entreront en stage en Tunisie après la rencontre face au RC Arba pour donner du punch aux joueurs à même de poursuivre la tendance. Le stage indique pour le moins que le club commence sérieusement à s'installer dans la compétition. Un climat qui ne peut qu'être bénéfique pour les joueurs.