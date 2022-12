Les Canaris affrontent, aujourd'hui, sur leur terrain à Tizi Ouzou le RC Arba dans une rencontre qui n'est pas si facile qu'il y paraît. Le groupe du club visiteur est très dynamique et ne compte pas venir à Tizi Ouzou pour un résultat quelconque. Bien au contraire, connaissant les points faibles du club de la Kabylie, l'adversaire va mettre à profit sa ligne offensive pour arracher le meilleur résultat possible. La rencontre se déroulera au stade du 1er-Novembre à 16h devant des supporters un peu déçus de l'évolution de leur équipe à quelques journées seulement de la fin de la première partie du Championnat national. La rencontre se présente aussi difficile sur un autre plan, à savoir l'encadrement. Les Canaris rentreront sur le terrain sans coach officiel étant donné que le nouvel entraîneur, Miloud Hamdi n'a pas encore pris les commandes de la barre technique. Un peu déstabilisés par le départ d'Abdelkader Amrani, les joueurs vont devoir faire sans commandant de bord. Les camarades de Ouatara devront ainsi s'organiser pour faire un bon résultat En fait, la situation des Canaris devra connaître une amélioration notable dans les prochaines semaines. L'arrivée de la société nationale de téléphonie mobile Mobilis comme plus important sponsor va ramener de la stabilité dans la direction et aussi des financements suffisants pour couvrir les demandes des joueurs. Un sponsor représenté par une société nationale de grande envergure est la condition préalable pour un club qui va se lancer dans quelques semaines dans la compétition africaine. Une compétition qui demande de grands moyens et une grande stabilité. Parallèlement à l'arrivée de Mobilis, les Canaris vont évoluer dans les prochaines journées sous la houlette d'un grand coach. Miloud Hamdi a montré de quoi il est capable avec un autre grand club à savoir l'USM Alger qui a gagné de nombreux titres durant son passage. Miloud Hamdi est connu pour son flair et ses compétences tactiques par lesquelles il peut renverser les donnes à 360° lors d'une rencontre. D'ailleurs, son arrivée à la tête de la JSK est saluée par les supporters. Ce satisfecit est toutefois un poids sur les épaules du coach qui va devoir remettre le club sur les rails. Un deal largement à sa portée d'autant plus qu'il arrive, contrairement à Amrani, dans une conjoncture où les conditions sont favorables. Un nouveau sponsor qui peut apporter la stabilité nécessaire pour un grand club attendu dans les compétitions internationales comme représentant de l'Algérie. Enfin, en attendant, les Canaris devront d'abord reprendre pied dans la course au titre de championnat. Une tâche difficile au vu du niveau global du groupe malgré la présence de nombreuses individualités.

Programme Aujourd'hui à 15h

USM Alger - CR Belouizdad

CS Constantine - ASO Chlef

MC El Bayadh - ES Sétif

USM Khenchla - NC Magra

HB Chelghoum Laïd - US Biskra

Paradou AC - JS Saoura

JS Kabylie -RC Arbaa (16h)

MC Oran - MC Alger (18h)