C'est aujourd'hui à 19h que les Canaris reçoivent les Togolais de l'Asko dans une rencontre difficile, comptant pour le retour de la deuxième manche du tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique. Difficile, parce que les Algériens continuent de montrer des signes de faiblesse sur le plan physique. Une faille que l'adversaire pourrait mettre à profit pour rétablir la parité du score et aller vers des prolongations. La victoire réalisée à Lomé au Togo par les Canaris est bonne pour le mental, mais insuffisante pour assurer la qualification. Ce qui fait que la confrontation d'aujourd'hui s'annonce difficile et les gars à Amrani ne doivent en aucun cas «vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué». Une heure et demie de temps, peut-être un peu plus, séparent donc les Canaris d'une qualification bien méritée. Les trois matchs joués dans le cadre de cette compétition ont montré que les camarades à Boukhenchouche peuvent aller loin, malgré les quelques manques vite repérés d'ailleurs par le coach Abdelkader Amrani. Ce dernier avait en effet dès le début signalé la nécessité impérieuse d'une discipline de fer au sein du groupe. La préparation a donc porté sur ce volet très important pour la tactique de jeu à mettre en branle. Le deuxième point relevé par Amrani est, lui, relatif à la condition physique frêle des joueurs. D'ailleurs, leur prestation à Lomé a bien confirmé le constat. Les Canaris ont encaissé un but durant le dernier quart d'heure de la rencontre suite à la fatigue qui s'est emparée d'eux les poussant à commettre des erreurs essentiellement de marquage. Aujourd'hui donc, la moitié du chemin est faite vers la qualification mais la deuxième reste à l'arracher devant un adversaire qui n'est pas à sous-estimer. L'Asko est le champion sortant de son pays, faut-il le rappeler. La rencontre est difficile, selon Amrani qui n'a pas hésité à mettre les joueurs sous d'intenses séances de préparations afin de travailler leur condition physique. La victoire acquise lors du match aller est à oublier, car les joueurs togolais ne viennent pas pour faire du tourisme, mais plutôt pour se racheter. Et ils en sont capables, au vu de leur niveau de jeu et malgré la défaite qu'ils ont concédée chez eux à Lomé. Enfin, il convient de noter que les supporters du club portent de grands espoirs de voir leur équipe accéder au prochain tour qui appelle la nécessité de produire une meilleure qualité de jeu. Les prochains tours seront animés par de grands clubs bien rodés dans la compétition. Bien que la JSK soit connue sur le continent africain pour son passé glorieux, elle reste encore faible par rapport au niveau de la compétition à cause des difficultés financières et surtout à cause des problèmes qu'elle a connus, ces dernières années. Mais les Canaris méritent tout de même la qualification et surtout, ils doivent donner de la joie aux supporters qui veulent vibrer au rythme de la Champions League jusqu'à la fin.