C'est parti, la JSK inaugure son premier magasin de vente d'équipements labellisés au nom du club. C'est une première pour un club professionnel en Algérie. La cérémonie d'ouverture a été célébrée, hier, dans une ambiance festive rehaussée par la présence du chanteur Takfarinas qui vient, lui également, de sortir son double album. Le magasin est donc ouvert au public depuis hier, à midi. Les locaux sont en fait ceux ayant servi, durant les années 70 et 80 de cafétéria connue sous l'appellation «Café de la JSK» situé à côté de l'ancien stade Oukil(Ramdane, au centre-ville de Tizi Ouzou.

En fait, l'ouverture était grandiose en présence de nom-breux supporters, des responsables des comités de supporters, d'anciens joueurs et dirigeants ainsi que de certains membres de l'actuelle direction et plusieurs joueurs. Le président du club Cherif Mellal, a tenu à remercier toutes les personnes présentes mais aussi tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet qui lui tenait à coeur depuis son arrivée à la tête de la JSK. L'ouverture du premier magasin Uzzo n'est qu'un premier dans la stratégie de professionnalisation du club, ajoute-t-il, promettant l'ouverture d'autres magasins dans d'autres wilayas dont la capitale, Alger.

Pour sa part, le chanteur Takfarinas dont la présence a été fortement appréciée par les supporters du club, a tenu à féliciter la direction du club pour les efforts qu'elle fournit depuis son installation. Lui-même, affirme-t-il, est un grand supporter de la JSK depuis sa tendre enfance. À noter qu'il vient de sortir un album, en France, intitulé «Yemma Lezayer inou». Le chanteur est très connu en Algérie et dans le monde. Tout le monde se rappelle de ses spectacles à la fin des années 80 et au début des années 90 où ses fidèles fans venaient même des wilayas du Sud, comme Tamanrasset pour y assister. Depuis la France où il vit depuis les années 90 avec des séjours ponctuels en Algérie et à son village, à Tizi Tghidatt près de Yakouren, Takfarinas ou Hssen a toujours exprimé son soutien à ce club.

En fait, pour revenir au magasin ouvert hier, il convient de rappeler que l'actuelle direction, à sa tête Cherif Mellal, a inscrit ce chapitre de la professionnalisation parmi ses priorités. Ce dernier n'a pas cessé de rappeler que son objectif principal est de rendre la JSK indépendante des subventions et de l'aide des sponsors. Mellal vient de signer ainsi son premier acte dans la professionnalisation qui va se poursuivre, expliquait-il, hier, à l'ouverture du magasin qui est en fait très connu à Tizi Ouzou. Après une bataille juridique avec les anciens tenanciers, le club a fini par remporter la victoire, en obtenant gain de cause et relancer les travaux de restauration. Cette ouverture est également une victoire sur ses détracteurs, car Cherif Mellal en a déjà remporté d'autres par sa qualification à la finale de la coupe de la CAF et de la Ligue.