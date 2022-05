La finale de la Supercoupe d'Algérie de la saison écoulée n'a encore pas eu lieu. Elle doit mettre aux prises le CR Belouizdad, tenant du titre de champion d'Algérie, et la JS Kabylie, détentrice de la coupe de la Ligue professionnelle. Plusieurs dates ont été avancées, ici et là, mais jusqu'à l'heure, aucune officialisation n'a eu lieu. Chose qui a poussé les dirigeants de la JS Kabylie à pousser un coup de gueule, via un communiqué rendu public, jeudi soir, dans sa page officielle sur Facebook. «Le président du conseil d'administration de la JSK, Amar Yazid Yarichene, tient à faire part de son dépit face à la situation mystérieuse qui entoure le déroulement de la rencontre de la Supercoupe d'Algérie, devant opposer la JSK au CRB», écrit le club. Et d'ajouter: «La programmation de ce match de prestige continue de faire couler beaucoup d'encre et met notre club dans une expectative qui risque de compromettre le programme que notre direction s'attelle à mettre en oeuvre en cette fin de saison. En effet, le planning des congés de nos effectifs, la date d'entame de la préparation d'intersaison et la probable participation continentale de la JSK font actuellement l'objet d'une réflexion et requiert nécessairement la connaissance du sort de la rencontre de la Supercoupe d'Algérie.» Par conséquent, le président de la JSK a lancé un appel aux instances footballistiques, afin de statuer le plus rapidement possible sur la tenue ou non de ce match, à même de permettre à notre club (ndlr, la JSK), de valider son plan de travail en prévision de la saison prochaine.

Par ailleurs, et à l'approche de la fin du championnat de Ligue 1, au regard des enjeux du haut et du bas du classement et compte tenu des matchs de retard dont la programmation demeure toujours inconnue, Yarichene, a attiré l'attention des instances footballistiques sur l'urgence de procéder à la mise à jour de toutes les rencontres non encore disputées. «Cela à partir de la 31e journée qui se déroulera ce week-end. Au-delà de cette journée, la JSK récusera fermement toute reprise du championnat avant d'avoir entièrement assaini le calendrier. Cet appel que lance la JSK va de l'intérêt du football national de manière générale et tend à répondre au souci de préserver le principe de l'équité», indique la JSK.