La JS Kabylie est en demi-finale de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) après sa qualification, dimanche dernier, face au club tunisien du CS Sfaxien. Après un match retour très difficile comme prévu, les Canaris retrouvent le carré d'as en attendant la confrontation face aux Camerounais de Coton Sport, qui veulent prendre leur revanche. Le club camerounais est également qualifié en demi-finale aux côtés des Egyptiens du Pyramids FC et le Raja Club Athletic.

En fait, la qualification n'a pas été facile, dimanche, à Tizi Ouzou malgré la victoire du match aller en Tunisie (1-0). Les joueurs du CSS étaient visiblement venus pour arracher une victoire. Et ils sont passés juste à côté. En effet, après avoir pu absorber la fougue des Tunisiens à l'entame de la première manche, les Canaris ont pu dominer la première mi-temps durant laquelle ils ont même pu inscrire un but, suite à un penalty transformé par Bensayah.

La seconde mi-temps sera, elle, dominée par les visiteurs qui se sont jetés de tout leur poids pour renverser la vapeur. Après un but d'égalisation, les camarades de Bensayah ont souffert pour repousser les assauts de l'adversaire. Le rôle prépondérant du gardien Benbot est largement salué par les supporters, car ce dernier a été le dernier rempart sur lequel ont buté toutes les attaques tunisiennes. Il faut dire que le CS Sfaxien est passé juste à côté de la qualification, car il lui suffisait juste de marquer un deuxième but pour ravir le billet aux Canaris pour les demi-finales. Mais, les vents ont tourné en faveur des Algériens qui ont su préserver leurs filets. La JSK se retrouve ainsi seule à représenter l'Algérie dans la suite de la compétition avec des clubs qui ont démontré leur capacité à ravir le titre africain. La suite de la compétition sera difficile pour tous les clubs qualifiés. Les rencontres promettent du grand spectacle.

Il y va ainsi de la confrontation entre le club algérien de la JSK et les Camerounais de Coton Sport. L'enjeu est la qualification en finale en plus de la revanche que voudront prendre les Camerounais qui recevront le 16 ou 17 juin prochain avant de revenir à Tizi Ouzou une semaine plus tard.

«Notre qualification est méritée. Nous avons eu une victoire bien méritée sur les 2 rencontres, aller et retour. Nous avons eu une 2e mi-temps plus difficile, on n'a pas su gérer les occasions et utiliser les espaces et failles enregistrés dans la ligne défensive, à cause peut-être du manque d'expérience et de l'émotion qui a repris le dessus», a indiqué le coach de la JSK, Denis Lavgne. En tout état de cause et quel que soit le résultat des deux prochaines rencontres, la JSK aura réalisé son objectif qui est le retour dans les compétitions africaines. La promesse donnée par le président Chérif Mellal est largement tenue avec l'art et la manière.

Les Canaris ont été rayonnants durant la phase des groupes qu'ils ont largement dominée. Après plus d'une décade d'absence, la JSK signe ainsi son retour sur la scène africaine et reprend avec brio son statut de grand club qui devra, toutefois, avoir les moyens de défendre son statut et ses titres.