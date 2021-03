La JS Kabylie a été tenue en échec, dimanche dernier, à domicile face au Paradou AC (1-1) dans le cadre de la 19e journée du championnat. Une parité de score qui signe, ainsi, un premier mauvais résultat après une bonne série, en championnat comme en coupe de la CAF. Cependant, ce résultat ne semble pas mettre en colère les supporters, qui ont bien compris que le voyage en Zambie a eu raison des joueurs. La fatigue a, en effet, été pour beaucoup dans ce résultat «qui n'est pas aussi catastrophique». L'entraîneur Denis Lavagne a affirmé à la fin de la rencontre que ses joueurs n'ont pas été si mauvais, mais expliquait plutôt le résultat par la pression de la compétition africaine. Ce qui inquiète plutôt, selon le président Cherif Mellal, ce sont «les agissements» de ses «détracteurs» qui ont organisé, une réunion pour l'éjecter. Mellal affirme que «ceux qui ont organisé cette réunion ne pensent pas réellement à la JSK, mais à leurs propres intérêts», ajoutant que «s'ils avaient un peu de dignité, il auraient pensé à la stabilité du club». Cette réunion signe, ainsi, un retour à la zone de turbulence et c'est ce que déplorent les supporters, dont la majorité soutient plus que jamais Mellal. Pour eux, «les détracteurs du président auraient dû penser à l'intérêt du club, qui a besoin de stabilité et non de guéguerres de bas étage». Aujourd'hui, ajoute-t-on, le défi africain ne semble point inquiéter outre mesure les joueurs qui ont repris les entraînements quelques heures seulement après le retour à Tizi Ouzou. Les Canaris ont déjà la tête dans le Championnat national et les prochaines sorties qui les attendent, ce qui nécessite une grande stabilité dans l'effectif et dans la direction. Chose pour laquelle les supporters sont en colère contre les détracteurs de Mellal qui organisent à un moment crucial une réunion qui risque de porter un coup fatal à l'élan des jeunes joueurs qui réalisent de bons résultats. Les Kabyles qui accusent un retard de deux matchs, sont dans l'obligation de gagner pour prétendre prendre les commandes de la course au titre. Aussi, Lavagne compte mettre les bouchées doubles afin de récupérer ce retard en mettant à profit les deux matchs de mise à jour du calendrier. Les Canaris, qui commencent à développer un jeu consistant, veulent plus que jamais jouer les premiers rôles dans cette course au titre de Championnat national qu'ils n'ont pas gagné depuis plus d'une décennie. Mais, toutes ces projections ont besoin d'une grande stabilité.

Résultats

USM Alger 4 - JSM Skikda 1

US Biskra 1 - CR Belouizdad 0

AS Aïn M'lila 1 - JS Saoura 1

O Médéa 2 - CABB Arréridj 1

RC Relizane 0 - ASO Chlef 0

NC Magra 0 - MC Oran 0

ES Sétif 4 - WA Tlemcen 1

JS Kabylie 1 - Paradou AC 1

CS Constantine 1 - USM Bel-Abbès 0

NA Hussein Dey 0 - MC Alger 0