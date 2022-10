Rien ne va plus dans la maison JSK. Des conflits qui s'éternisent à la direction, des dettes et un grand manque d'argent outre la nouvelle série de mauvais résultats sont des indicateurs suffisant pour s'attendre à des lendemains difficiles. Avant-hier, les Canaris, au lieu de se racheter de leur amère défaite à Tizi Ouzou face à l'ES Sétif, ont encore une autre fois, été accrochés sur leur terrain par l'USM Khenchela. Un match nul qui a révélé des Canaris incapables de prendre leur envol. Un groupe mou et sans âme qualifie l'essentiel de l'équipe. Encore une fois, le cycle des mauvais résultats repart de plus belle avec deux défaites successives à Tizi Ouzou.

De mauvais résultats qui risquent hélas d'en attirer d'autres au vu de la prestation lamentable des joueurs face à l'USMK. Nous avons assisté à la prestation d'une attaque sans griffes animée par des joueurs qui n'ont montré aucune volonté de gagner se suffisant d'être présents sur le terrain. Pis encore, à bien des moments de la rencontre, les visiteurs ont failli marquer des buts n'était-ce l'intervention du gardien. Pour sa part, l'entraîneur Amrani n'a pas hésité à reconnaître les mauvais résultats qu'il a estimés injustifiables. Pour lui, les mauvais résultats sont injustifiables d'autant plus que la direction a mis les moyens nécessaires à leur disposition. Les Canaris ne semblent en effet pas mesurer les problèmes qu'ils encourent si les mauvais résultats venaient à perdurer. L'équipe qui s'éternise confortablement dans le bas du tableau risque de se retrouver à jouer le maintien dans les dernières phases de la saison. Par ailleurs, il convient de noter que la condition physique déliquescente des joueurs se joint à un manque flagrant de volonté et d'entrain. L'équipe est abattue sur le plan physique et sur le plan mental. Ce qui rend la tâche d'Amrani très difficile à la veille du début de la phase des poules de la Ligue des Champions d'Afrique.

Ce dernier doit en effet en urgence former un groupe homogène et solide pour faire face aux gros cylindres qui animeront la prochaine étape. La JSK devra trouver en elle les ressources nécessaires pour représenter l'Algérie dignement dans cette prestigieuse compétition. Enfin, il à noter que le mauvais résultat réalisé face à l'USM Khenchela a été largement commenté sur les réseaux sociaux. Les pages animées par les fans du club se sont enflammées dès la fin de la rencontre. Les supporters n'ont pas manqué d'exprimer leur inquiétude quant à l'avenir de la JSK. Ils étaient unanimes à appeler à la fin des conflits qui traversent la direction.

Les supporters ont également appelé les sponsors à mettre la main à la poche pour aider le club. Pour eux, il ne suffit pas de figurer sur le maillot de ce prestigieux club, car y être présent se mérite.