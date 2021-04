La JS Kabylie a été accrochée, ce dimanche, par les Marocains du RS Berkane à Tizi Ouzou par un score de parité de zéro but partout, dans une rencontre qui a laissé sur leur soif les supporters des deux côtés. Une confrontation marquée par un niveau faible produit par des joueurs qui péchaient par leur manque de hargne du côté kabyle et par un jeu défensif du côté de Berkane. Ainsi, les camarades de Benbot ne se sont pas créé d'occasions et ont ainsi laissé filer la chance de se rapprocher de la qualification. Pis, encore, les Kabyles ont corrompu leurs chances de qualification au vu de la suite qui les attend. En effet, le niveau de jeu des Canaris indique si besoin qu'ils n'ont pas la capacité de croiser le fer avec le prochain adversaire, le Coton Sport qui a écrasé les Napsa Stars, dimanche, par cinq buts à un. La confrontation qui attend les Kabyles dimanche 21 avril à Garaoua au Cameroun ne sera pas une sinécure. Bien au contraire, les Kabyles devront marquer des buts pour prétendre rester en course. Et, c'est justement sur ce chapitre que les doutes sont plus justifiés, car la JSK souffre de la faiblesse de son compartiment offensif. Ce qui fera que la confrontation avec le club camerounais sera difficile pour les Canaris et pourrait hélas les faire sortir de la course. Une sortie que les supporters ne souhaitent pas au vu du parcours positif réalisé par les Canaris dès le début de la compétition. À ce titre, il convient de rappeler que les camarades de Hamroun ont signé le retour de la JSK aux compétitions africaines avec une très bonne note. Il ne faut en effet pas oublier que l'équipe est en construction et les joueurs n'ont pas d'expérience dans ce genre de compétition. Ce qui fait que la JSK, même si elle venait à être éliminée, aura ainsi retrouvé les terrains africains et donné un visage qui annonce d'autres saisons plus palpitantes. Enfin, rappelons que la compétition est grande au sein des autres groupes de la coupe de la Confédération africaine de football qui ont joué la quatrième journée, avant-hier, dimanche. Le club marocain du Raja de Casablanca est ainsi le premier qualifié suite à sa victoire face au club égyptien de Pyramids FC par un score de 3 buts à zéro. Les Marocains se qualifient ainsi après un parcours marqué par 4 victoires en 4 matchs joués dans cette phase. Les Kabyles, quant à eux, se sont rapprochés de la qualification mais s'éloignent après le match nul d'avant-hier qui les met dans la position inconfortable de devoir gagner, face à une équipe du Coton Sport qui carbure. Enfin, il est à noter que les Canaris qui affrontent sur son terrain au Cameroun le Coton Sport ont un match de championnat à jouer entre-temps contre l'autre club algérien engagé dans la même compétition africaine, l'ES Sétif. L'empoignade prévue au stade du 1er-Novembre de la ville de Sétif sera difficile pour les Canaris qui affrontent le leader qui cherchera, lui, à s'éloigner de son poursuivant direct la JS Saoura.