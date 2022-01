Comme attendu depuis quelques jours et après plusieurs reports, la rencontre de la JS Kabylie face au club Swazi du Royal Léopard n'a pas eu lieu à cause de l'absence de l'adversaire. Un forfait serait sur le point d'être confirmé par la Confédération africaine de football (CAF), d'autant plus que tous les indicateurs tendent à cette éventualité. L'adversaire n'a pas pu se présenter, en effet, jeudi au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou à l'heure fixée par l'instance africaine pour la rencontre comptant pour la manche retour des 8es de finale «bis» de la coupe de la CAF. En fait, l'éventualité d'un forfait était fort plausible, car le Royal Léopard Club ne parvenait pas à rejoindre l'Algérie.

Ce dernier qui devait transiter par la Turquie s'est retrouvé dans l'impossibilité de s'envoler vers notre pays à cause de la fermeture des aéroports turcs bloqués par une grande tempête de neige depuis plusieurs jours. l'aéroport d'Istanbul par où devaient embarquer les joueurs était dans ce même état. Aussi, selon la réglementation en vigueur au niveau des instances internationales du football, les Canaris se sont présentés à l'heure indiquée sur le terrain. Faute de la présence de l'adversaire, l'arbitre tunisien désigné pour officier le match a fait le constat de l'absence de l'adversaire. Ce qui fait que la situation se dirige résolument vers un forfait qui qualifiera d'office la JSK au prochain tour de cette compétition africaine. Pour le président du club kabyle, Yazid Yarichene, il faudra attendre la décision finale de la CAF même si toutes les conditions sont réunies pour déclarer le forfait. En effet, la CAF ne tardera pas rendre sa décision car la rencontre avait déjà accusé un grand retard à cause des nombreux ajournements. Malgré la série de reports, le club d'Eswatini n'a pas pu rejoindre l'Algérie. La décision ne tardera pas à tomber car, faut-il le rappeler, le prochain tour de la compétition débutera le 13 du mois de février, c'est-à-dire dans moins de deux semaines. Une date qui n'aide également pas à l'organisation d'une autre rencontre entre les deux clubs au cas où la CAF aurait opté pour cette éventualité. Enfin, il convient aussi de noter que le club algérien, qui n'a pas joué, ce jeudi, a tout de même préparé les prochaines rencontres du championnat qui l'attendent dans les tout prochains jours. Des confrontations que les Canaris mettront à profit pour tout d'abord, se rapprocher davantage du premier carré de la course au championnat et ensuite, comme une préparation des rencontres difficiles du prochain tour de la CAF. Une chose est sûre, les joueurs sont actuellement dans une courbe ascendante sur le plan physique et sur le plan du mental après la série de bons résultats réalisées, ces dernières semaines.

D'ailleurs, les Canaris ont grandement amélioré leur classement en remontant à la 6e place, pas très loin du premier peloton. Une remontée qui confirme le travail fourni par le coach tunisien Souayah.