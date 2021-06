Les Canaris n'ont pas su traduire leur domination en buts ce dimanche à Tizi-Ouzou face à l'US Biskra lors d'une rencontre qui avait pourtant tout pour être sanctionnée d'une victoire. Mais, les locaux n'ont pas perdu l'occasion de s'entraîner en vue du prochain match de la coupe de la Confédération africaine de football attendu dans quelques jours. La rencontre face à l'USB a vu la défense kabyle encaisser deux buts. Ce qui permet ainsi à Denis Lavagne de corriger quelques failles dans sa muraille avant cette confrontation africaine. L'occasion était également bonne pour tester toutes les tactiques possibles à mettre en place et mesurer les capacités des joueurs à répondre aux directives du coach. Bon gré mal gré, les Canaris arracheront un petit point. Ce qui ne leur a pas permis de changer leur position dans le classement général au championnat. Pourtant, la JSK, même si elle ne se fixe pas comme objectif le titre, compte au moins terminer la course dans le premier carré qui lui permet de jouer une compétition internationale, la saison prochaine. Les camarades de Benbot qui ont dû surseoir à l'objectif de jouer le titre, du moins avec autant de verve que le début de saison, ne perdent toujours pas espoir de rattraper le leader. En fait, les Canaris qui s'apprêtent à s'envoler pour Yaoundé, capitale camerounaise qui abrite le match de la demi-finale de cette coupe de la Confédération africaine dans de très bonnes conditions. La direction du club a mis les joueurs dans un très bon état d'esprit sur le plan mental, mais aussi sur le plan financier. Les Canaris, eux, Assemblent très motivés pour revenir du Cameroun avec un très bon résultat. Les camarades de Hamroun sont conscients que le résultat de cette première manche de la confrontation est important pour la suite. Un bon résultat leur permettra en effet de projeter en finale et tenter de remporter ce titre inattendu. Toutefois, de l'avis des observateurs, l'explication entre ces deux clubs ne se fera pas avec le sourire. Bien au contraire, les Camerounais partent avec un devoir de revanche à prendre pour rattraper leur défaite par deux fois face à la même JSK. Les deux équipes se sont en effet rencontrées lors de la phase des groupes et les Algériens ont gagné les deux matchs. Mais, ce résultat ne doit pas occulter le fait que les Camerounais ne sont pas un groupe faible. Bien au contraire, pour eux, la défaite n'était qu'une erreur de parcours. Aussi, à cette occasion, le Coton Sport mettra les bouchées doubles afin de rétablir le cours «normal» des choses. Enfin, rappelons que la JSK qui joue les demi-finales n'avait pas inscrit cet objectif en début de saison. C'est match après match qu'ils ont atteint ce tour. Faire un retour parmi les grands clubs africains après une absence de plus d'une décade faisait partie des perspectives de la direction mais pas de façon aussi éclatante. En tout état de cause, les supporters estiment à présent qu'ils ont le droit d'espérer le sacre. Mais en attendant, il va falloir passer l'écueil camerounais.