L'explication sera très dure mais elle aura lieu quand même. La date de la Supercoupe d'Algérie vient d'être fixée. Elle opposera le CR Belouizdad, champion d'Algérie en titre, à la JS Kabylie, détentrice de la coupe de la Ligue professionnelle. Elle aura lieu le 1er du mois de mai prochain qui coïncidera avec la fête internationale du Travail. La rencontre mettra en phase deux clubs qui poursuivent leur domination sur le football national bien que la plus grande part revient au CRB qui semble avoir plus de panache étant donné que la JSK a évolué, ces dernières années, dans un climat plein de pression à cause de nombreux conflits. En fait, si pour le CRB, la Supercoupe intervient alors qu'il domine la course au titre du championnat, il n'en demeure pas moins que cette compétition est plus importante pour les Canaris. Ceux-ci auront, en effet, l'occasion de prouver leur retour à la bonne forme. Ce sera également une occasion pour la JSK de faire plaisir à ses supporters qui ont mal digéré son élimination de la coupe de la Confédération africaine et surtout ses mauvais résultats de la première manche du Championnat national actuel. Ainsi, les camarades de Nezla veulent saisir la perche pour rebondir avec un titre. Cependant, ces derniers jours, la direction du club a renoué avec les problèmes financiers. Une saisine de la Confédération africaine du football vient en effet de notifier au club la demande du stade malien de verser les dus du contrat de transfert du joueur Doumbia. Selon Sékou Dialo, président du club malien, la somme que la JSK lui doit est estimée à 25000 dollars à régler normalement la saison dernière. Par ailleurs, il convient de rappeler que les rencontres que devaient avoir la JSK avec l'US Biskra ainsi que celle attendue contre la JS Saoura ont été ajournées par décision de la Ligue de football professionnel. Une trêve qui va sans nul doute être mise à profit par les Canaris pour mieux préparer la suite. C'est aussi une occasion pour le coach tunisien Ammar Souayah pour peaufiner sa tactique de jeu visant à rattraper le leader. Pour d'aucuns, la reprise signifiera incontestablement la relance de la course au titre entre la JSK, le CRB, outre ses deux autres poursuivants directs. La JSK compte reprendre les rênes du championnat mais la tâche semble très dure. Le coach Ammar Souayah a vraisemblablement décidé de prendre le bâton par le milieu en ce qui concerne les joueurs qui évolueront dans le compartiment offensif. Les attaquants recrutés devront en effet prouver l'utilité de leurs recrutements devant une grappe de jeunes talents qui vont ainsi avoir leur chance de démontrer leurs capacités.

Une concurrence positive qui signifie aussi que les jeunes joueurs du cru auront leur chance dans leur équipe. Une démarche très appréciée d'ailleurs par les supporters qui n'ont pas cessé d'appeler à recruter dans le cru d'autant plus que les talents existent à profusion.