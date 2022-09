Les deuxième représentant algérien en Ligue des Champions de la CAF, la JS Kabylie, entame sa campagne africaine 2022-2023 par un déplacement au Sénégal, à l'occasion du match aller du premier tour préliminaire de la prestigieuse compétition des clubs. La JSK disputera la première manche sur le terrain des Sénégalais de Casamance SC, ce dimanche à 18h au Stade Lat Dior (Thies). Le déplacement en Casamance ne se présente pas sous les meilleurs auspices pour le club algérien à l'occasion de son retour en Ligue des Champions. Lanterne rouge en championnat de Ligue 1 avec trois défaites en trois matchs et aucun but inscrit, le vice-champion d'Algérie sortant est dans le dur. La défaite essuyée devant son rival de toujours l'USM Alger (1-0) mardi pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, a été celle de trop pour la direction des Canaris qui a décidé de se séparer à l'amiable avec l'entraîneur belge José Riga pour mauvais résultats. Une décision qui pourrait avoir des conséquences sur les joueurs avant le grand rendez-africain de dimanche contre les Sénégalais de Casamance SC qui ont réalisé le doublé coupe-championnat, la saison dernière.

En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, qui devrait être Abdelkader Amrani, c'est le coach adjoint qui dirigera l'équipe lors du match aller à Thiès. Pour rappel, les matchs retour des deux clubs algériens, le CRB et la JSK, auront lieu entre les 16 et 18 septembre en Algérie.

En cas de qualification, les Canaris défieront le vainqueur de ASKO de Kara (Togo) et FC Nouadhibou (Mauritanie). En coupe de la Confédération, la JS Saoura et l'USM Alger ont été exemptées du 1er tour préliminaire. Au 2e tour préliminaire, la JSS sera opposée au vainqueur de la double confrontation entre LISCR FC (Libéria) et SC Gagnoa (Côte d'Ivoire), alors que l'USMA croisera le fer avec le vainqueur de Milo FC (Guinée) et ASCK FC (Togo). La seconde manche se jouera à Bechar et à Alger.

