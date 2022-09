La tâche sera difficile mais pas impossible. Les joueurs de la JS Kabylie doivent ramener aujourd'hui un bon résultat face à l'USM Alger. Ce ne sera pas une sinécure mais ils devront le faire pour rassurer les supporters qui s'inquiètent. La rencontre ne sera pas facile face à une équipe qui joue sur son terrain, mais la JSK a souvent surpris le club algérois sur son terrain.

Les Canaris ont déjà par le passé remporté de bons résultats dans cette affiche qui a toujours soulevé des passions. Aujourd'hui donc, la confrontation sera rude et promet du bon spectacle.

Les Canaris ont là une occasion pour redorer leur image ternie par deux défaites successives en ce début de saison. En fait, la rencontre face à l'USMA sera aussi l'occasion pour coach Riga de revoir son effectif de fond en comble. Il a les moyens car la direction a fait beaucoup de recrutements durant la période estivale.

Tous les compartiments ont été renforcés mais cela ne semble pas donner de résultats. Ce qui appelle un changement radical surtout en attaque et en défense où les choix du technicien belge n'ont pas été porteurs. Les supporters ont vu des attaquants très mous face au CSC et inexistants face à l'ASO Chlef durant la première journée. Devant cette situation de blocage, la direction avait demandé à Riga de réagir rapidement, afin d'éviter que la tendance négative ne dure longtemps. Cela, explique-t-elle, influera sans nul doute sur le mental des joueurs qui ont déjà une rencontre internationale à jouer dans le cadre de la Champions League. Et c'est ce qui rend justement la rencontre d'aujourd'hui face à l'USMA importante.

Un bon résultat face au club algérois boostera le moral des Canaris qui vont se déplacer au Sénégal dans les prochains jours pour aller croiser le fer au Casa Sport.

De leur côté, les supporters attendent beaucoup de Riga et espèrent une réaction vigoureuse de ce dernier, afin de rétablir les choses. Deux défaites dans les deux premières journées du championnat sont inquiétantes, car elles montrent clairement que les Canaris ne sont pas à un bon niveau. Une troisième défaite aujourd'hui, serait une porte ouverte vers l'instabilité. Une éventualité fâcheuse pour un club qui s'apprête à jouer une des plus prestigieuses compétitions africaines. Du côté du staff technique, on parle déjà de la mise à l'écart des attaquants alignés durant les premières journées pour laisser place à d'autres joueurs. Des attaquants qui n'ont pas donné satisfaction bien qu'annoncés avec éclats lors de leur arrivée à la JSK.

Ce qui pose des questions sur l'utilité de certains recrutements de joueurs étrangers. Les Canaris sont déjà sous pression à cause des résultats. Ce qui n'est pas fait pour les aider à se préparer à la confrontation internationale face au club sénégalais.

Un bon résultat aujourd'hui, face à l'USMA serait salvateur. Mais, peuvent-ils le faire?