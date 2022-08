José Riga débute par un faux pas avec la JS Kabylie, suite à une défaite chez l'ASO Chlef (0-1), mais rien n'indique encore qu'il est en difficulté. C'est juste que l'équipe débute la saison avec une rencontre à l'extérieur de ses bases. Toutefois, il est évident qu'il sera sous pression durant toute la saison. Tous les entraîneurs de la JSK ont vécu sous pression, ces dernières années. Sauf que ce dernier est un technicien habitué à la pression des supporters et il ne cèdera pas à celle de la direction.

Riga est engagé pour un travail à long terme avec en sus des objectifs pour la saison actuelle. Jusqu'à présent, il n'a pas de raison de s'inquiéter tout comme les supporters qui comprennent que le faux pas de leur équipe à Chlef n'est pas une raison pour commencer à s'inquiéter. Mais, gare aux mauvaises surprises! La prochaine rencontre de jeudi prochain ne sera pas une sinécure pour les Canaris qui affronteront leur bête noire, le CS Constantine.

Un CSC qui a toujours posé de sérieux problèmes aux entraîneurs de la JSK qui ont souvent dû concéder des défaites amères et des matchs nuls au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Aussi, les joueurs doivent savoir que la rencontre ne sera pas du tout facile. Les trois points seront difficiles à arracher devant cette équipe habituée à gagner à Tizi Ouzou et partir avec tout le butin.

Ce serait une éventualité fâcheuse pour la direction, les supporters et encore plus pour le technicien belge qui verrait la pression augmenter. Une victoire est d'autant plus nécessaire pour booster le moral des troupes qui se lancent dans quelques jours dans la compétition africaine, la Champions League. Ce sera en effet dimanche 11 septembre que les Canaris iront croiser le fer avec le club sénégalais, Casa Sport, dans une rencontre très difficile. Les Algériens devront partir avec un mental au beau fixe pour pouvoir donner tout ce qu'ils ont dans le ventre. C'est même primordial.

Cette configuration rend ainsi le prochain match de ce vendredi très important. Une victoire est nécessaire car les joueurs ne devraient en aucun cas partir au Sénégal avec une défaite dans le rétroviseur. Une victoire possible au vu de la richesse de l'effectif dont dispose Riga. La direction du club a mis à sa disposition des choix illimités en matière d'individualités. En attaque comme en défense, le club recèle de très bons joueurs. Ce qui permettra au technicien belge Riga de mettre sur pied un groupe solide. En effet, les multiples potentialités dont il dispose lui permettront de mettre à l'oeuvre tous les schémas tactiques qu'il verra opportuns. Un choix riche qui le contraint à revenir avec un bon résultat. Du côté des supporters, l'attente est grande. Une victoire sur le CSC pour effacer le revers de la saison précédente avec en sus un bon résultat à Dakar au Sénégal. Ce qui représente une lourde responsabilité et surtout une grande pression sur les Canaris.