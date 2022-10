Après leur victoire en match aller de la rencontre face au club togolais de l'Asko, les Canaris sont actuellement en pleine préparation pour le match retour attendu, samedi prochain. Sous la houlette du coach Abdelkader Amrani, les camarades d'Ouatara compte remporter une victoire qui leur permettra de franchir cette phase éliminatoire pour s'installer dans la plus prestigieuse compétition africaine qu'est la Ligue des Champions. La rencontre sera difficile et Amrani refuse de céder à la facilité. Au vu des séances préparatoires, le nouvel entraîneur qui succède à Riga veut pallier toute surprise d'autant plus que son équipe a encaissé un but à l'aller. En fait, Amrani sait très bien que son groupe souffre de la fébrilité de sa condition physique. Les joueurs, mal préparés physiquement, risquent, selon lui, de céder à tout moment devant la ténacité de l'adversaire. Aussi, les séances portent essentiellement sur ce volet qui a d'ailleurs été derrière l'encaissement du but à la 72e minute de jeu lors du match aller. La fatigue a eu raison des joueurs à la dernière moitié de la seconde mi-temps, ce qui a permis à l'adversaire de construire des menées qui ont failli coûter cher à la défense. C'est justement cette fâcheuse éventualité que Abdelkader Amrani veut justement à tout prix éviter. À son arrivée déjà, il signalera ce problème qui a empêché les Canaris de bien démarrer dans la compétition. Une fois la faille diagnostiquée, le coach s'est mis à travailler sur la condition physique et les résultats ne tarderont pas à se faire sentir. L'équipe renouera finalement avec les bons résultats sur des victoires en coupe d'Afrique et au Championnat national. Mais, en fait, la condition physique toute seule ne pouvait être à l'origine du changement. Amrani a été très regardant sur un autre volet non de moindre importance. L'assiduité et la régularité étaient des critères inéluctables pour faire partie du groupe. Le coach est intransigeant sur ces points et les joueurs le savent très bien. De son côté, la direction du club a donné carte blanche à l'entraîneur pour instaurer la discipline au sein du groupe. Aucun retard ni même absence ne sont tolérés aux séances d'entraînement. Enfin, notons que la direction du club n'a pas hésité à monter au créneau pour décrier les difficultés financières du club qui ont failli l'empêcher de se déplacer à Lomé. Pour Iarichane, il est inadmissible qu'un club de la trempe de la JSK ne puisse pas se déplacer à l'étranger dans le cadre d'une compétition internationale. Ce manque de financement est d'ailleurs mal perçu par les supporters qui n'ont pas hésité à le signaler. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre eux s'interrogent d'ailleurs sur ce grand nombre de noms de sponsors portés sur les maillots d'un club qui ne trouve même pas de quoi payer ses billets d'avion.