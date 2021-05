La JS Kabylie a décroché son billet pour les quarts de finale de la coupe de la Ligue suite à sa belle victoire samedi soir face au NAHD (2-0). Une victoire qui confirme ainsi la bonne forme des Canaris qui sont depuis maintenant quelques semaines sur une lancée positive avec une série de bons résultats. Les buts ont été signés Keroum et Boualia, deux joueurs qui continuent leur ascension depuis que l'entraîneur Denis Lavagne leur donne la chance de jouer. En se qualifiant aux quarts de finale de la coupe de la Ligue, la JSK se retrouve sur trois fronts à l‘international et au niveau national. Une qualification aux quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine de football, une autre qualification aux quarts de finale de la coupe de la Ligue mais aussi engagée dans la course au titre de champion où les Canaris comptent jouer les premiers rôles durant la phase retour. Cette victoire face au NAHD signe aussi un retour à la bonne forme. Une bonne forme retrouvée, notamment par le travail du coach Lavagne, mais surtout grâce à la stabilité qui règne après l'éloignement de l'ambiance conflictuelle au sein de la direction. Dès que la guéguerre qui a opposé le président Chérif Mellal à ses détracteurs a pris fin, les choses se sont améliorées. La stabilité, s'avère ainsi un élément important dans la vie d'un club pour qui les bons résultats ne peuvent venir lorsque les conflits sont le quotidien des joueurs. Aussi, après cette belle qualification aux quarts de finale de la coupe de la Ligue, les Canaris se mettent déjà à préparer les quarts de finale de la coupe de la CAF avec un périlleux déplacement en Tunisie pour affronter le CS Sfax sur son terrain. Cette explication attendue pour le 16 du mois de mai est très importante pour les Kabyles qui devront ramener un bon résultat qui leur permettra de jouer à l'aise le match retour à Tizi Ouzou. Une qualification en demi-finale est à la portée des Canaris mais à condition de suer sur le carré vert et lors des séances de préparation. Mais avant d'aller croiser le fer au club tunisien, les camarades de Benbot doivent d'abord confirmer en championnat face au MC Oran. Cette rencontre prévue demain lundi à Tizi Ouzou n'est pas une virée touristique, car les Oranais viennent pour faire un bon résultat afin de se rapprocher davantage du leader et confirmer aussi leur très bonne lancée. L'adversaire se trouve à la 4e place devant la JSK qui devra ainsi puiser dans ses réserves des forces pour surpasser une défense oranaise très soudée. Enfin, il est à souligner que les supporters du club kabyle font un travail remarquable tant au niveau national que dans l'émigration. Ces derniers sont toujours en phase de collecte de fond pour aider leur club à surmonter ses difficultés financières. Il faut dire que les sommes collectées reflètent amplement le degré d'attachement des supporters à leur club qui leur offre beaucoup de joie en retour ces dernières semaines.