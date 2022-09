Les Canaris démarrent mal leur saison. Une défaite sur leur terrain à Tizi Ouzou en cette deuxième journée du championnat de Ligue 1 vient noircir le tableau à une équipe qui a déjà enregistré une première défaite à Chlef démontrant ainsi une grande difficulté à aborder la compétition. La défaite de jeudi dernier face au CS Constantine (0-1) n'était, en fait, pas une surprise. Bien au contraire, les Sanafir ont souvent créé de grandes difficultés aux Canaris à Tizi Ouzou en les tenant en échec et parfois même en remportant des victoires. Jeudi, les Canaris n'ont montré aucune volonté de vaincre. L'équipe était d'une mollesse lamentable face à un adversaire animé d'une grande détermination de décrocher un bon résultat. Ce qui a fini par se produire face à des joueurs locaux mal inspirés. L'équipe a montré de nombreuses failles dans le compartiment offensif comme en défense, qui a souffert devant des attaquants constantinois bien organisés sur l'axe.

Il faut dire que les camarades de Boukhanchouche n'ont pas fait preuve de bonne volonté de vaincre et ont péché par leur manque de coordination. En fait, la défaite est une embûche qui se dresse devant l'entraîneur belge Riga qui débute mal son séjour à la JSK. Riga devra rectifier le tir dans les tout prochains matchs, car il y va de sa notoriété. Et il ne peut pas incomber la responsabilité aux joueurs, lui qui les a encensés avant le début de la saison. À présent, il devra trouver les ressources nécessaires pour remonter la pente qui commence à descendre. Deux défaites successives dans les deux premiers matchs de la saison sont suffisantes pour semer l'inquiétude au sein des supporters et de la direction du club. La défaite est inquiétante à plusieurs égards. Elle est d'abord un signe suffisant pour montrer que l'équipe n'est pas préparée pour les objectifs que la direction s'est fixés. Jouer les premiers rôles dans le championnat relève de la chimère au vu des prestations fournies durant les deux rencontres.

L'autre objectif qui est de jouer les premiers rôles dans la compétition africaine de la Ligue des Champions qui débute le 11 du mois en cours n'est pas non plus pas dans les capacités des Canaris qui peinent à faire bonne figure dans la course au titre. De toute évidence, Riga est tenu de réagir rapidement et avec rigueur pour remettre les choses en place. Une intervention qui doit être rapide car le club entame dans quelques jours la course au titre de champion d'Afrique. Une compétition qui frappe à la porte avec une première confrontation face au club sénégalais du Casa Sport le 11 septembre à Dakar. La rencontre s'annonce déjà difficile du fait que les Canaris sont dans une courbe négative avec deux défaites successives. Une situation qui n'est pas pour booster le moral des troupes qui partent ainsi pour le Sénégal avec un esprit terni par les mauvais résultats.