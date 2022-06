La JS Kabylie, sera en appel pour défier le Paradou AC, avec l'intention d'éviter la défaite pour pouvoir valider son billet à la prochaine édition de la Ligue des Champions d'Afrique, à l'occasion de la 34e et dernière journée du championnat de Ligue 1 de football. La JSK (2e, 60 pts), n'aura besoin que d'un seul point pour composter sa participation à la Ligue des Champions la saison prochaine, en compagnie du champion en titre le CR Belouizdad (1e, 67 pts), qui jouera pour la forme en déplacement face à la lanterne rouge le WA Tlemcen (18e, 13 pts), relégué en Ligue 2 amateur. Les Canaris, qui restent sur une surprenante défaite à la maison face au CS Constantine (1-3), devront se méfier d'une accrocheuse formation du Paradou AC (5, 53 pts), qui aspire à conforter sa 5e place pour une éventuelle participation à la Coupe arabe des clubs. Les Académiciens ont mis fin à une mauvaise série de trois défaites de rang, en l'emportant mercredi sur le terrain de l'ES Sétif (1-0), en mise à jour de la 27e journée. Les résultats de plusieurs matchs seront sans incidence sur le classement. Pour rappel, le dernier match de la saison se jouera mardi entre l'ESS et le NAHD (19h45), pour le compte de la mise à jour de la 30e journée.